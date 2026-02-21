18ºÐ³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á100²¯±ß¤òÍÑ°Õ¡©¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬¥¦¥ë¥Ö¥º¤Î¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Þ¥Í³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯
Íèµ¨¤Ï¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Àè¤ó¤¸¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè31Àá¥¦¥ë¥Ö¥ºÂÐ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î°ìÀï¤Ï2-2¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¼ó°Ì¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ïº¸SB¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿¥Ô¥¨¥í¡¦¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¤Ë²ÃÆþ¸å½é¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÆÀ¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢61Ê¬¥¦¡¼¥´¡¦¥Ö¥¨¥Î¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¸µ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥¨¥É¥¸¡¼¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ë¥È¥à¡¦¥¨¥É¥¸¡¼¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤ò¥²¥Ã¥È¡£·ë²Ì2-2¤ÎÄË¤ßÊ¬¤±¤Ç»î¹ç¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¥¢¥·¥¹¥È¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2ÅÀ¤È¤âµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥Í¤Î¥×¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤ÏÈà¤Î¥¯¥í¥¹¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØcaughtOffside¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥ë¥Ö¥º¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹18ºÐ¤Î¥Þ¥Í¤ËÂÐ¤·¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î3¥¯¥é¥Ö¤¬³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥Þ¥Í¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥í¥Ã¥Á¥Ç¡¼¥ë¥æ¡¼¥¹¤ËÄ¹¤¯ºßÀÒ¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¥¦¥ë¥Ö¥º¤Ë²ÃÆþ¡£ºòÇ¯¤Î5·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¦¥ë¥Ö¥º¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï5000Ëü¥Ý¥ó¥É¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ104²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£