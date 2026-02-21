ÇðÌÚÍ³µª¡ÖËþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¡×Êó¹ð¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¡Ä¤Ê¤¼¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¡©ÍýÍ³¤òÀâÌÀ
¡¡¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖËþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¡×Êó¹ð¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÇðÌÚ¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡ÖËþ°÷ÅÅ¼Ö¤ò¹ß¤ê¤ë»þ¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ë²¡¤·¤Ê¤¬¤é¹ß¤ê¤ë¤è¤ê¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Á¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¼ê¤Ç¤â¼Õ¤ê¤Ê¤¬¤é¤È¤Æ¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¾¯¤·¤¢¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤¡¤È´¶¤¸¤¿º£Æü¤³¤Îº¢¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡2Ëü6000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í!¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÇðÌÚ¤µ¤ó¥¯¥é¥¹¤Ï¡¢±¿Å¾¼ê¤Ä¤¤Î¹õÅÉ¤ê¥Ï¥¤¥ä¡¼¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤Î¤¬°Õ³°¡×¡Ö¤æ¤¤ê¤ó¤¬Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¾è¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¿Í¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤?¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÇðÌÚ¤Ï¡ÖÅÅ¼Ö¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë»þ´Ö¤¬Ê¬¤«¤ë¤·¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÊý¤¬Â®¤¤¸½¾ì¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£