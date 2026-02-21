¡Úµð¿Í¡Û¿·¿Í¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¥³¥ó¥Ó¤Î¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©¡¡¥É¥é£³»³¾ëµþÊ¿¤Ï¥É¥é£±ÃÝ´Ý¤ò¤Ù¤¿Ë«¤á¡Ö¤Þ¤º´éÎ©¤Á¤¬¤¤¤¤¡£¥¤¥±¥á¥ó¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡áºíµÜÀ½ºî½ê¡á¤È¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¡¦»³¾ëµþÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡á°¡Âç¡á¤¬£²£±Æü¡¢ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ç¡¢Îý½¬Ãæ¤Ë¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥ë¡¼¥¡¼¥³¥ó¥Ó¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÅêµå¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÃÝ´Ý¤Ï»³¾ë¤ËÂÐ¤·¡ÖËÜÅö¤Ëµå¤¬Â®¤¤¡£Á´¿È¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤È¾Î»¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢»³¾ë¤ÏÃÝ´Ý¤ËÂÐ¤·¡Ö¤Þ¤º´éÎ©¤Á¤¬¤¤¤¤¡¢¥¤¥±¥á¥ó¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡£µå¤âÂ®¤¯¤Æ¡¢ÊÑ²½µå¤¬¤¹¤´¤¤±Ô¤¯¤Æ¡£´°Éõ¡¢´°Åê¤·¤½¤¦¤ÊÅê¼ê¡×¤È¤Ù¤¿Ë«¤á¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÃÝ´Ý¤Ï»×¤ï¤º¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÊø¤·¡¢¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£