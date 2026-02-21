2¡¦28¡Øwith MUSIC¡Ù½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯É½¡¡Ãæ´Ö½ßÂÀ¡õ¿À»³ÃÒÍÎ¤¬ÊÄ´ÛÁ°¤ÎÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤ò°ÆÆâ
¡¡2·î28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Øwith MUSIC¡Ù¡Ê¸å10¡§00¡Á¸å10¡§54¡Ë¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È²Î¾§¶Ê¤¬21Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£WEST.¡¢HY¡¢sumika¡¢HANA¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡·ëÀ®26Ç¯²Æì¸©¤¦¤ë¤Þ»Ô½Ð¿È¤Î4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥ÉHY¤Ï¡¢Ì¾¶Ê¡ÖAM11:00¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ê¤¬¤é°ÛÎã¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£ºòÇ¯¤Ï½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¹â¹»Ìîµå¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿HY¤Îµ°À×¤òMC¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Ì¾¶Ê¡ÖNAO¡×¤ÏÃç½¡º¬Àô¤¬¼ºÎø¤ò¤·¤¿Í§¿Í¤Ë°¸¤Æ¤¿¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£Ì¾¶ÊÃÂÀ¸¤ÎÈëÏÃ¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏÌ¾¶Ê¡ÖNAO¡×¤ÈºÇ¿·¶Ê¡ÖSwing Swing Heart¡×¤Î¹ë²Ú2¶Ê¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯5·î¤ËÊÄ´Û¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤ËÀøÆþ¡£´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ØÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤µ¤è¤Ê¤é¸ø±é¡Ù¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÂ¿¤¯¤¬½é¤á¤ÆÎ©¤Ã¤¿ÉñÂæ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÀÄ½Õ¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤òÆÃÊÌ¤ËWEST.¤ÎÃæ´Ö½ßÂÀ¤È¿À»³ÃÒÍÎ¤¬°ÆÆâ¡£WEST.¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»×¤¤½Ð¿¼¤¤³Ú²°¤ä¤±¤¤¤³¾ì¤òË¬¤ì¤ë¡£
¡¡2014Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤äÉñÂæ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ëWEST.¤Ï¡¢ºÇ¿·¶Ê¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¡ª¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î4·î2Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢È¾Ç¯Â¤é¤º¤ÇForbes JAPAN¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë30ºÐÌ¤Ëþ¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ë¤ÆºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿HANA¤Ï¡¢½é¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¡ÖCold Night¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡2013Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢±Ç²è¡Ø·¯¤Îç¹Â¡¤ò¤¿¤Ù¤¿¤¤¡Ù¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ THE MOVIE ¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡§¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤ësumika¤Ï¡¢ºÇ¿·¶Ê¤Î¡ÖHonto¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
