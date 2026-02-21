WEST.¥á¥ó¥Ð¡¼¡¡´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÀÄ½Õ¤Î¸¶ÅÀ¡¢ÊÄ´ÛÁ°¤ÎÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ø ¡¡¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¸ø±é¡ÙÌ©Ãå¤â
´ØÀ¾½Ð¿È¤Î7¿ÍÁÈ¡¦WEST.¤¬¡¢28Æü¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Øwith MUSIC¡Ù¤Ë½Ð±é¡£ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÀÄ½Õ¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºÇ¿·¶Ê¤ä¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡¢¥È¡¼¥¯¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Øwith MUSIC¡Ù¡£28Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏWEST.¤¬¡¢12ËçÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÍ£°ìÌµÆó¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·¶Ê¡Ø¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¡ª¡Ù¤òÈäÏª¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢HY¡¢HANA¡¢¡¡sumika¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬½Ð±é¡ØÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤µ¤è¤Ê¤é¸ø±é¡ÙÉñÂæÎ¢¤ËÌ©Ãå¤â
5·î¤ËÊÄ´Û¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçºå¾¾ÃÝºÂ¡£´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÂ¿¤¯¤¬½é¤á¤ÆÎ©¤Ã¤¿ÉñÂæ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÀÄ½Õ¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ´Ö½ßÂÀ¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤È¿À»³ÃÒÍÎ¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤¬¤³¤Î·à¾ì¤òË¬Ìä¡£2¿Í¤¬»×¤¤½Ð¿¼¤¤³Ú²°¤ä·Î¸Å¾ì¤ò°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ØÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤µ¤è¤Ê¤é¸ø±é¡Ù¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£WEST.¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Øwith MUSIC¡Ù¤Ï¡¢28Æü¸á¸å10»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£