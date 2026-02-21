¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö6ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö6ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤è¡È¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤Î»þ¤¬Íè¤¿¡£Á°Æü¤Ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»°ÎÝ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÍ½Äê¡£WBC¤Ë¸þ¤«¤¦Á°¤ËÈà¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡Ö6ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¤½¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¸å¡¢23Æü¡ÊÆ±24Æü¡Ë¤Î¥á¥Ã¥ÄÀï¡¢25Æü¡ÊÆ±26Æü¡Ë¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¡¢26Æü¡ÊÆ±27Æü¡Ë¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ë½Ð¾ì¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¡£