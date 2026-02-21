¥½¥·¥¨¥Àvs¥ª¥Ó¥¨¥É ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[2.21 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè25Àá](¥¢¥Î¥¨¥¿)
¢¨22:00³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥½¥·¥¨¥À]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ì¥ß¥í
DF 2 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥é¥ó¥Ö¥ë
DF 16 ¥É¥¥¥¤¥§¡¦¥Á¥ã¥ì¥¿¡¦¥Ä¥¡¥ë
DF 17 ¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹
DF 31 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó
MF 4 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥´¥í¥Á¥ã¥Æ¥®
MF 8 ¥Ù¥Ë¥ã¥È¡¦¥È¥¥¥ê¥¨¥ó¥Æ¥¹
MF 11 ¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹
MF 15 ¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Þ¥ê¥ó
MF 23 ¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹
FW 10 ¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë
¹µ¤¨
GK 13 ¥¦¥Ê¥¤¡¦¥Þ¥ì¡¼¥í
DF 3 ¥¢¥¤¥¨¥ó¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹
DF 5 ¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢
DF 6 ¥¢¥ê¥Ä¡¦¥¨¥ë¥¹¥È¥ó¥É
DF 20 ¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥ª¥É¥ê¥ª¥½¥é
MF 12 ¥ä¥ó¥Ø¥ë¡¦¥¨¥ì¡¼¥é
MF 18 ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥½¥ì¡¼¥ë
MF 21 ¥¢¥ë¥»¥ó¡¦¥¶¥Ï¥ê¥ã¥ó
FW 9 ¥ª¡¼¥ê¡¦¥ª¥¹¥«¡¼¥ë¥½¥ó
FW 19 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥«¥ê¥«¥Ö¥ë
FW 22 Wesley
FW 47 J. Ochieng
´ÆÆÄ
¥Ú¥Ã¥ì¥°¥ê¡¼¥Î¡¦¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©
[¥ª¥Ó¥¨¥É]
ÀèÈ¯
GK 13 ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¨¥¹¥«¥ó¥Ç¥ë
DF 2 ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¤¥ê¡¼
DF 16 ¥À¥Ó¥É¡¦¥«¥ë¥â
DF 22 ¥Ê¥Á¥ç¡¦¥Ó¥À¥ë
DF 25 ¥Ï¥Ó¡¦¥í¥Ú¥¹
MF 5 ¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥¤¥Ê
MF 6 ¥¯¥ï¥·¡¦¥·¥Ü
MF 7 ¥¤¥ê¥¢¥¹¡¦¥Á¥ã¥¤¥é
MF 10 ¥Ï¥¤¥»¥à¡¦¥Ï¥Ã¥µ¥ó
MF 23 N. Fonseca
FW 9 ¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ó¥Ë¥ã¥¹
¹µ¤¨
GK 1 ¥Û¥é¥Ä¥£¥¦¡¦¥â¥ë¥É¥Ð¥ó
DF 3 ¥é¥Ò¥à¡¦¥¢¥ë¥Ï¥Ã¥µ¥ó
DF 12 ¥À¥Ë¡¦¥«¥ë¥Ü
DF 24 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥¢¥Ò¥Ï¥É
MF 8 ¥µ¥ó¥Æ¥£¡¦¥«¥½¥ë¥é
MF 20 ¥ì¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ç¥ó¥É¥ó¥±¥ë
MF 21 ¥ë¥«¡¦¥¤¥ê¥Ã¥Á
MF 27 Pablo Agudín
FW 15 T. Fernández
FW 17 T. Borbas
FW 19 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹
´ÆÆÄ
Jorge Guillermo Almada Álves
¢¨22:00³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥½¥·¥¨¥À]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ì¥ß¥í
DF 2 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥é¥ó¥Ö¥ë
DF 16 ¥É¥¥¥¤¥§¡¦¥Á¥ã¥ì¥¿¡¦¥Ä¥¡¥ë
DF 17 ¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹
DF 31 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó
MF 4 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥´¥í¥Á¥ã¥Æ¥®
MF 8 ¥Ù¥Ë¥ã¥È¡¦¥È¥¥¥ê¥¨¥ó¥Æ¥¹
MF 11 ¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹
MF 15 ¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Þ¥ê¥ó
MF 23 ¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹
FW 10 ¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë
GK 13 ¥¦¥Ê¥¤¡¦¥Þ¥ì¡¼¥í
DF 3 ¥¢¥¤¥¨¥ó¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹
DF 5 ¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢
DF 6 ¥¢¥ê¥Ä¡¦¥¨¥ë¥¹¥È¥ó¥É
DF 20 ¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥ª¥É¥ê¥ª¥½¥é
MF 12 ¥ä¥ó¥Ø¥ë¡¦¥¨¥ì¡¼¥é
MF 18 ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥½¥ì¡¼¥ë
MF 21 ¥¢¥ë¥»¥ó¡¦¥¶¥Ï¥ê¥ã¥ó
FW 9 ¥ª¡¼¥ê¡¦¥ª¥¹¥«¡¼¥ë¥½¥ó
FW 19 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥«¥ê¥«¥Ö¥ë
FW 22 Wesley
FW 47 J. Ochieng
´ÆÆÄ
¥Ú¥Ã¥ì¥°¥ê¡¼¥Î¡¦¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©
[¥ª¥Ó¥¨¥É]
ÀèÈ¯
GK 13 ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¨¥¹¥«¥ó¥Ç¥ë
DF 2 ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¤¥ê¡¼
DF 16 ¥À¥Ó¥É¡¦¥«¥ë¥â
DF 22 ¥Ê¥Á¥ç¡¦¥Ó¥À¥ë
DF 25 ¥Ï¥Ó¡¦¥í¥Ú¥¹
MF 5 ¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥¤¥Ê
MF 6 ¥¯¥ï¥·¡¦¥·¥Ü
MF 7 ¥¤¥ê¥¢¥¹¡¦¥Á¥ã¥¤¥é
MF 10 ¥Ï¥¤¥»¥à¡¦¥Ï¥Ã¥µ¥ó
MF 23 N. Fonseca
FW 9 ¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ó¥Ë¥ã¥¹
¹µ¤¨
GK 1 ¥Û¥é¥Ä¥£¥¦¡¦¥â¥ë¥É¥Ð¥ó
DF 3 ¥é¥Ò¥à¡¦¥¢¥ë¥Ï¥Ã¥µ¥ó
DF 12 ¥À¥Ë¡¦¥«¥ë¥Ü
DF 24 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥¢¥Ò¥Ï¥É
MF 8 ¥µ¥ó¥Æ¥£¡¦¥«¥½¥ë¥é
MF 20 ¥ì¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ç¥ó¥É¥ó¥±¥ë
MF 21 ¥ë¥«¡¦¥¤¥ê¥Ã¥Á
MF 27 Pablo Agudín
FW 15 T. Fernández
FW 17 T. Borbas
FW 19 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹
´ÆÆÄ
Jorge Guillermo Almada Álves
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹