¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤¬¹ÅçTH¤Ë¥¹¥È¥ìー¥È¾¡¤Á¤Ç2Ï¢¾¡¡ª ºòµ¨¤ËÊÂ¤Ö8¾¡ÌÜ¡ÚÂçÆ±À¸Ì¿SV¥êー¥°ÃË»ÒÂè9ÀáGAME1¡Û
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÂè9ÀáGAME1¤¬2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥£¥ó¥° ¥ê¥Ã¥¯¡õ¥¹ー°°ÀîÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¤È¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç7¾¡19ÇÔ9°Ì¤Î¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤È12¾¡14ÇÔ5°Ì¤Î¹ÅçTH¡£Á°²óÂÐÀï»þ¤Ï¹ÅçTH¤¬Ï¢¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¿Þ¤ë¥Ûー¥à¤Î¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¤ËÃæÆ»Í¥ÅÍ¤È¥á¥ë¥È¡¦¥¿¥ó¥á¥¢¥ë¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¡ÊMB¡Ë¤Ë¥Æ¥£¥â¡¦¥¿¥ó¥á¥Þー¤È»°¹¥ ²Â²ð¡¢¥»¥Ã¥¿ー¡ÊS¡Ë¤Ë»³´ßÈ»¡¢¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡ÊOP¡Ë¤ËÄ¥°éïþ¡¢¥ê¥Ù¥í¡ÊL¡Ë¤Ë³°ºê¹ÒÊ¿¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¹ÅçTH¤Ï¡¢OH¤Ë¿·°æÍºÂç¤È¥¯ー¥Ñー¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡¢MB¤Ë»°ÎØÂç¾¤ÈÀ¾ËÜ·½¸ã¡¢S¤Ë±ÊÏª¸µµ©¡¢OP¤Ë¥Õ¥§¥ê¥Ú¡¦¥â¥ì¥¤¥é¡¦¥í¥±¡¢L¤Ë髙ÌÚ·¼»ÎÏº¤ÈÀ¾Â¼¿®¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢½ªÈ×¤Þ¤ÇÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î¾¥Áー¥à¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¡£18-17¡¢¹ÅçTH¤¬¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤ÎÄ¥¤Î¶¯Îõ¤Ê¥µー¥Ö¤¬Æþ¤ë¡£¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ÇÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Üー¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È·Ò¤°¤È¡¢¥¿¥ó¥á¥¢¥ë¤¬¥é¥¤¥È¤«¤é·è¤á¤¤ê¡¢¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢20-18¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤âÃæÆ»¤Î¥µー¥Ö¤ÇÊø¤·¡¢¹ÅçTH¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥ß¥¹¤òÍ¶¤¦¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï25-23¤Ç¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤¬Àè¼è¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¤â½øÈ×¤Ï¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤Î±þ½·¤È¤Ê¤ë¡£8-9¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¹ÅçTH¤Î¿·°æ¤¬¶¯Îõ¤Ê¥µー¥Ö¤Ç¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤òÃ¥¤¤¡¢Î®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤â10-10¤«¤é¥¿¥ó¥á¥¢¥ë¤¬L髙ÌÚ¤Î¥ì¥·ー¥Ö¤òÃÆ¤Èô¤Ð¤¹¥µー¥Ö¤Ç¥¨ー¥¹¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë2Ï¢Â³¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤ò·è¤á¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹ÅçTH¤Ï¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÈÇ´¤ê¶¯¤¤¥ì¥·ー¥Ö¤Ç±þÀï¤·¡¢Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£½ªÈ×¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤Î¥ëー¥ーÃæÆ»¤¬¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Ûー¥à¥Áー¥à¤¬25-23¤ÇÂè2¥»¥Ã¥È¤âÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤ÏÂè3¥»¥Ã¥È¡¢½Ð¤À¤·¤³¤½¹ÅçTH¤Ë¥êー¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤âÆ±ÅÀ¤ÇÃæÈ×¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ç°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¡£ºÇ¸å¤Ï¥¿¥ó¥á¥Þー¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¹ÅçTH¤Ï¤³¤ì¤Ç6°Ì¤Ë¸åÂà¡£¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤Ï½ç°Ì¤ËÊÑÆ°¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Îºò¥·ー¥º¥ó¤ËÊÂ¤Ö8¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤ÎGAME2¤Ï22Æü¡ÊÆü¡Ë13»þ5Ê¬¤«¤éÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ» 3-0 ¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º
Âè1¥»¥Ã¥È 25-23
Âè2¥»¥Ã¥È 25-23
Âè3¥»¥Ã¥È 25-17
