¡¡²Î¼ê¤ÎÂçÍ§¹¯Ê¿¤¬£²£±ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡ÖÂçºå¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý¡×¤Ë½Ð±é¡£Ä¶ÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Îà°Õ³°¤Ê´Ø·¸á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½¿Í¤È¤Î¸òÍ·Ï¿¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂçÍ§¤Ï¡Ö°Õ³°¤Ê¿Í¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ËÌÂçÏ©¶ÕÌé¤µ¤ó¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¤´¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë£²»þ´Ö¤â¤Î¤Î·Ù»¡¤â¤Î¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Î£¸²óÌÜ¤«£¹²óÌÜ¤Ç¡¢Ä¾ÀÜ»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¡ØÂçÍ§¤¯¤ó¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç£±²ó¶¦±é¤·¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¤½¤ì°ÊÍè¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤ÇÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØËÌÂçÏ©¶ÕÌé¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¨¡¼¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¤âÉ¬¤ºÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶²½Ì¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¶È³¦¤ÎÂçÊª¤È¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖBOØWY¤ò²ò»¶¤·¤Æ¤¹¤°¤Î»þ¤ÎÉ¹¼¼¡Êµþ²ð¡Ë¤µ¤ó¤È¤Ï²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Ç¤è¤¯²ñ¤Ã¤Æ¤Æ¡£°ì²ó¡¢¤ªÀµ·î¤ËËã¿ý¤ä¤Ã¤Æ¤¿»þ¤Ë¡¢²¶Âç»°¸µ¤Ç¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤«¤éÉ¹¼¼¤¯¤ó¡¢¥¬¡¼¥ó¡ª¤È¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¹õÅÄ¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Âç»°¸µ¿¶¤ê¹þ¤à¤Ã¤Æ¡¢¤è¤Ã¤Ý¤É¥¢¥Û¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢ÂçÍ§¤Ï¡Ö¥¢¥Û¤Ç¤¹¤è¡£¡ØÙû¡Ù¤È¡ØÃæ¡Ù¤ò¥Ý¥ó¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡Ø¤Þ¤¢¡¢¤Í¤¨¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¥Ð¡¼¥ó¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡ØÂçÍ§¤µ¤ó¡¢Âç»°¸µ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ø¤¨¡¼¡ª¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤³¤«¤éHOUND DOG¤¬¾¯¤·¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡Ê²¼¤êºä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¼«µÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£