¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï20Æü¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼ÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×Í½Áª2²óÌÜ¤Ç¾×·â¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿¡£º£µ¨À¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Î19ºÐ¥Õ¥£¥ó¥ê¡¼¡¦¥á¥ë¥Ó¥ë¥¢¥¤¥Ö¥º¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤¬Å¾ÅÝ¤·µßµÞÈÂÁ÷¡£°ìÌëÌÀ¤±¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÍÆÂÖ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ë¥Ó¥ë¥¢¥¤¥Ö¥º¤Î2²óÌÜ¤Î¥é¥ó¡£ÃåÃÏ¤ÎºÝ¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¡£Æ¬¤òÃÏÌÌ¤ËÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢µ¯¤¾å¤¬¤ì¤º¡£ÂÎ¤¬áÛÚ»¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖNBC¡×¤Î¼Â¶·¡¢²òÀâ¤â¡Ö¤¢¤¡¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤À¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£²ñ¾ì¤¬ÄÀÌÛ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶î¤±ÉÕ¤±µß¸î¤ò¼Â»Ü¡£¤ª¤è¤½5Ê¬¸å¡¢Ã´²Í¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤ò½±¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¡£²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÌµ»ö¤òµ§¤ê¡¢·ãÎå¤¹¤ëÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£µß¸î¤òÂÔ¤Ä´Ö¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¥°¥¹¥¿¥Õ¡¦¥ì¥°¥Ê¥Õ¥¹¥¡¼¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ÇÎÞ¤ò´®¤¨¤ëÍÍ»Ò¤¬Ãæ·Ñ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÌëÌÀ¤±¡¢¥á¥ë¥Ó¥ë¥¢¥¤¥Ö¥º¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ê¸ÌÌ¤Ç¡ÖºòÆü¤Ï¶»¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥ê¥Ã¥¯À®¸ù¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤È°ìÊâ¤À¤Ã¤¿¡£¤«¤¹¤ê½ý¤À¤±¤ÇºÑ¤ó¤À¤³¤È¤Ë¡¢±Ê±ó¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡×¤ÈÂç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ë¥Ó¥ë¥¢¥¤¥Ö¥º¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÀ¸¤¤ë¾å¤Ç¤ÎºÇÂç¤Î±É¸÷¤Ï¡¢°ìÅÙ¤âÅ¾¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¾¤Ö¤¿¤Ó¤Ëµ¯¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¸µÂçÅýÎÎ¥Í¥ë¥½¥ó¡¦¥Þ¥ó¥Ç¥é¤µ¤ó¤Î¶â¸À¤ò°úÍÑ¤·¤¿¡£
