Caramel¡Çs Guitar Kitchen¡¢Ï¢Â³¥×¥í¥È¥ê¥ê¡¼¥¹Âè14ÃÆ¤ÏÇö·¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥ì¥È¥í¥¢¡¼¥Ð¥ó¥®¥¿¡¼
¸½ºß24¥õ·îÏ¢Â³¤ÇÌ¤È¯É½¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÈ¯É½¤·¡¢¤½¤Î°ìËÜ¸Â¤ê¤Î¥×¥í¥È¥®¥¿¡¼¸½Êª¤ò³Ê°Â¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥ê¥ê¡¼¥¹´ë²è¤òÂ³¹ÔÃæ¤ÎCaramel¡Çs Guitar Kitchen¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÂè14ÃÆ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Ó¥¶¡¼¥ëÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÆÃÄ§¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÎ¸½¤·¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ê¡ØCGK_PT14_ Sweet Milky Blues (¥¹¥¤¡¼¥È¡¦¥ß¥ë¥¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹)¡Ù¤À¡£
º£ºî¤Ï¡¢2025Ç¯Ëö¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Âè12ÃÆ¥â¥Ç¥ë¡ÖCGK_PT12_ Sweet Honey Blues¡Ê¥¹¥¤¡¼¥È¡¦¥Ï¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ë¡×¤¬Âç¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È¥«¥é¡¼¤òÊÑ¤¨¤¿¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿®Íê¤Î¹ñ»º¥¢¥ë¥Ë¥³V¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÏÆ±ÍÍ¤À¤¬¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤ÏÁ°²ó¤Î¥Þ¥Û¥¬¥Ë¡¼ºà¤«¤é¥¢¥ë¥À¡¼¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£P-90¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤è¤¯¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¤¢¤ë¤¬¿Ä¤¬¤¢¤Ã¤ÆÇ´¤ê¶¯¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤À¤È¤¤¤¦¡£PT12¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ï40mm¤ÈÇö·¿¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡ß£±¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡ß£±¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
CGK¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥å¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥É¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¨¥Ã¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ü¥Ç¥£Â¦ÌÌ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Ø¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥Ü¥Ç¥£·Á¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ê¶ÊÀþ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Îºî¤ê¹þ¤ß¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥óÊÒÅÄ¥³¥á¥ó¥È
1950Ç¯Âæ¤ÎÈ¾¤ÐÊÕ¤ê¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤«¤ÄÅÔ²ñÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¤ÏÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥Ë¥é¥Û¥ï¥¤¥È¤Ë¤·¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥¢¥Î¥À¥¤¥º¥ÉV¥Ô¥Ã¥¯¥¬¡¼¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂ¦ÌÌ¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥É¥¹¥Æ¥Ã¥Á¡¢¤½¤ì¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤ÎP90¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£µ¤»ý¤Á¤¬¥°¥Ã¤È¾å¤¬¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¤Î¥Þ¥Û¥¬¥Ë¡¼ºà¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤Á¤é¤Ï40Ð¤Î¥¢¥ë¥À¡¼ºà¤ò»ÈÍÑ¡£¹ñ»º¥¢¥ë¥Ë¥³¥·¥ó¥×¥ë¤Ê3¥¦¥§¥¤¡¦¥Ö¥é¥¹¡¦¥µ¥É¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¤½¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó´¶¤ÈÇ´¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡ß1¸Ä¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤µ¡£¥È¡¼¥ó¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥ë¤È¤¤¤¦¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥È¡¼¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÇÓ½ü¤·¤Æ²óÏ©¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë»ö¤Ç¥í¥¹¤òÌµ¤¯¤·¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë½ÐÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤Ç²»¤ÎÈ´¤±¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
³ÑÄ¥¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ï¶ËÇö¤Î¥Ë¥È¥í¥»¥ë¥í¡¼¥¹¥é¥Ã¥«¡¼»Å¾å¤²¡£ÌÚ¤Î¼Á´¶¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥»¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤µ¡ª¤È¤Ë¤«¤¯·Ú¤¯¤Æ¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤¤¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤Ç¤¹¡ª
photo by Takayuki Sasaki
CGK_PT14_ Sweet Milky Blues
»²¹Í²Á³Ê¡§240,000±ß (ÀÇÊÌ) / 264,000±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¤È¤³¤í
ÈÎÇä²Á³Ê¡§200,000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë/220,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥í¥´Æþ¤ê¥½¥Õ¥È¥±¡¼¥¹ÉÕ¤
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î20Æü¡¡Àµ¸á¡Á
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§ CGK¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
URL¡§https://caramelsguitarkitche.stores.jp/
Body¡§¥¢¥ë¥À¡¼
Body Finish¡§Nitrocellulose Lacquer
Neck Material¡§¥á¥¤¥×¥ë
Fingerboard¡§¥í¡¼¥º¥¦¥Ã¥É
Frets¡§22
Fret Size¡§Medium wide
Scale Length¡§648mm
Nut¡§µí¹ü
Pickups(Front)¡§¹ñ»ºp90¥¿¥¤¥×AlnicoV
Pickups(Bridge): ¹ñ»ºp90¥¿¥¤¥×AlnicoV
Switching¡§toggle switch¡ÊSwitch craft¡Ë
Controls¡§MasterVolume¡ß1(CTS)
Bridge¡§3way Brass Saddle Bridge
Peg¡§GOTOH
Strap Pin¡§GOTOH Ep-B3
