¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥«¥¤¥Þ¡¼À½ºîÁí»Ø´ø¤ÇÁ´ÊÆÇ¯´Ö»ëÄ°Î¨No.1¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ØCSI¡§²Ê³ØÁÜººÈÉ¡Ù¥·¡¼¥º¥ó7¡ÊÁ´24ÏÃ¡Ë¤¬¡¢2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËDlife¡Ê¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥Õ¡Ë¤Ë¤Æ°ìµóÊüÁ÷¡£
¤Þ¤¿¡¢3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡ØCSI¡§²Ê³ØÁÜººÈÉ ¡Ù¥·¡¼¥º¥ó8¡ÊÁ´17ÏÃ¡Ë¤Î°ìµóÊüÁ÷¤â·èÄê¡ª
Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡ØCSI¡§²Ê³ØÁÜººÈÉ¡Ù¤Î¼çÇ¤¥®¥ë¡¦¥°¥ê¥Ã¥½¥àÌò ¡Ä
¡ØCSI¡§²Ê³ØÁÜººÈÉ¡Ù¥·¡¼¥º¥ó7¡Á8 °ìµóÊüÁ÷
ÉñÂæ¤ÏÍßË¾¤Î³¹¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹»Ô·Ù»¡¤ÎCSI¡ÊCrime Scene Investigation¡Ë²Ê³ØÁÜººÈÉ¤Ï¡¢ºÇ¿·²Ê³Ø¤ò¶î»È¤·¤ÆÈÈºá¤Î¾Úµò¤òÄ´ºº¤·¡¢»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Èà¤é¤ÏÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯ÁÜºº¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸½¾ì¤ò¸¡¾Ú¡¢È¿ÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Î¤Ê¤¤³Î¸Ç¤¿¤ë¾Úµò¤ò½¸¤á¡¢Ææ¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼º¤ï¤ì¤¿¥Ô¡¼¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¿¿¼Â¤ËÇ÷¤ë¡£
º«Ãî³Ø¤Ë½¨¤ÇÇî¼±¤Î¼çÇ¤¥®¥ë¡¦¥°¥ê¥Ã¥½¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸µ¥¹¥È¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤Ê¤¬¤é¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤éÈÈºá³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢·ìº¯Ê¬ÀÏ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥¦¥£¥í¥¦¥º¤ä¡¢ÌµÎà¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¹¥¤¤¬»þ¤ËÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Ê¤¬¤é¤â´ðËÜ¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÊ¬ÀÏ¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥¦¥©¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃµ»¤ò³è¤«¤·¡¢²Ê³Ø¤ò¶î»È¤·¤É¤ó¤ÊÈÈºá¸½¾ì¤«¤é¤â¿¿¼Â¤òÆ³¤¤À¤¹CSI¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£Á´ÊÆ³ÆÃÏ¤Î·Ù»¡¤äFBI¤â¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê²Ê³ØÁÜºº¤È¡¢¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡ØCSI¡§²Ê³ØÁÜººÈÉ¡Ù¥·¡¼¥º¥ó7¡Á8 ÊüÁ÷¾ðÊó
¡ÚÆó¤«¹ñ¸ìÈÇ¡ÛËè½µ·î¡Á¶âÍË Ãë12:00¡Á¸á¸å2:00
¡Ú»úËëÈÇ¡ÛËè½µ·î¡Á¶âÍË Ìë8:00¡ÁÌë10:00¤Û¤«
¢¨Æó¤«¹ñ¸ìÈÇ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë½éÊüÁ÷¶â
¥·¡¼¥º¥ó7ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
Á´24ÏÃ¡§2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë
¥·¡¼¥º¥ó8ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
Á´17ÏÃ¡§3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë
