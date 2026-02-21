¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤È¥í¡¼¥Þ¤¬¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹DF¤ò½ä¤êÁèÃ¥Àï¤«¡Äº£²Æ·ÀÌóËþÎ»¤Î¥»¥Í¥·¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¹Ô¤¤¬Ç»¸ü
¡¡¥»¥ê¥¨A¤Î¥í¡¼¥Þ¤È¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½DF¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥»¥Í¥·¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£21Æü¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥³¥ê¥¨¥ì¡¦¥Ç¥í¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß28ºÐ¤Î¥»¥Í¥·¤ÏÊì¹ñ¤Î¥µ¥ó¡¦¥í¥ì¥ó¥½¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ò·ÐÍ³¤·¡¢2022Ç¯8·î¤Ë¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¦¥»¥ó¡Ê¸½¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë¤È¥¤¥ê¥¢¡¦¥¶¥Ð¥ë¥Ë¡¼¡Ê¸½¥Ñ¥ê¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë¤ÎÈ´¤±¤¿·ê¤òËä¤á¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï27»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ÎDF¥é¥¤¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥»¥Í¥·¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Èº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¡£¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ï2µ¨Â³¤±¤Æ¡¢¼çÎÏDFÎ®½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥³¥ê¥¨¥ì¡¦¥Ç¥í¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡Ù¤Ï¡¢Æ±Áª¼ê¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤È¿··ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½ºß¤Ï¥í¡¼¥Þ¤È¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤¬¥Õ¥ê¡¼¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊóÆ»¡£Î¾¥¯¥é¥Ö¤Ï·ø¼Â¤Ê¥Þ¡¼¥¯Ç½ÎÏ¤È¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×Ç½ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿ÍDF¤ò¿¿·õ¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¬¥¼¥Ã¥¿¡¦¥Ç¥í¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡Ù¤Ï¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤¬2029Ç¯¤â¤·¤¯¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤ÇÇ¯Êð400Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó7²¯3000Ëü±ß¡Ë¡Á500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó9²¯1000Ëü±ß¡Ë¤ÎÇ¯Êð¤òÄó¼¨¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤âÊó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥ê¥¨AÂè27Àá¤ËÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤È¥í¡¼¥Þ¤¬³ÍÆÀ¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
