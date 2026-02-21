Ì¤º§¼Ô¤Î8³ä¶á¤¯¤¬¡È¸òºÝÁê¼ê¤Ê¤·¡É¤Î¸½¼Â¡£¸ÉÆÈ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤¿¥¢¥é¥Õ¥©¡¼½÷À¤Î¡Ö´õË¾¡×¤È¤Ï
ÌÀ¼£°ÂÅÄÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Î¡ÖÎø°¦¡¦·ëº§¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×¤Ç¡¢18ºÐ¤«¤é54ºÐ¤ÎÌ¤º§¼Ô¤Î76.3¡ó¤¬¡Ö¸òºÝÁê¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£Ì¤º§¼Ô¤Î¤¦¤Á¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï36.8¡ó¤ÇÁ°²óÄ´ºº¤è¤ê10.5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ëº§¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢½÷À¤Ï¡Ö·ëº§¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤¬¸º¤ë¡×¤Èµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬4500·ï¶á¤¯¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡Öº£À¤¤Ç¤Î·ëº§¤ÏÄü¤á¤¿¡×43ºÐÆÈ¿È½÷À¤¬ËÜµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ï·¸å¤Î¤ª¶â
¡Ö¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¤â¹â¼ýÆþ¤Î¿Í¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¤¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ï·ëº§¤¹¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¢½÷¤ÏÆ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦À¸³è¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Ï¤É¤Á¤é¤â¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¡£ÃË½÷¤È¤â¤ËÆ¯¤¡¢²È»ö¤ò¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é°ì¿Í¤Ç¤¤¤¿Êý¤¬¥Þ¥·¡×¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¥¢¥é¥Õ¥©¡¼ÆÈ¿ÈÃËÀ¤â¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢É¬¤º¡Ö½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤¬¿Ê¤ó¤Ç¼«Î©¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¤«¡Ö¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤½÷À¤ËÈæ¤·¤Æ¡¢ÃËÀ¤ÏÍê¤ê¤¿¤¬¤ë¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤¬¿Ê¤ó¤À¤È¤Ï¤¤¤¨ÃË½÷¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¸øÌ³°÷¤äÂç´ë¶È¶ÐÌ³¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢°ì¿Í¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤ËÂ¤ê¤ë¤Û¤É¤Î¼ýÆþ¤¹¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£
¡Ö°ÊÁ°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤â5³äÁý¤·¤Ç¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êª²Á¹âÆ¤¬¡¢¿Í¡¹¤ò¤É¤ó¤É¤ó¸ÉÆÈ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥·¥º¥«¤µ¤ó¡Ê37ºÐ¡Ë¤Ï¤¤ì¤¤¤Ë¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¤µ¤ì¤¿»Ø¸µ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¡£°ì¸«¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡ÖÍÎÉþ¤Ï¸ÅÃå²°¤ÇÇäÇã¡¢Í¼ÈÓ¤ÏÎäÅàÂðÇÛ¤ÇÌµÂÌ¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë²È·×¤òÍÞ¤¨¤Æ¡×¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£½õ¤«¤ë¤Î¤ÏÇÀ¶È¤ò±Ä¤à¼Â²È¤«¤é¤ªÊÆ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¡£
¡ÖÅìµþ¶á¹Ù¤Ç²ÈÄÂ¤òÊ§¤Ã¤Æ°ì¿Í¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¡£ÆÃÊÌ¤ÊÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ì¤ÐÊÌ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤³1Ç¯¡¢¤È¤¢¤ë¹ñ²È»ñ³Ê¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦Í¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤éÆÈ³Ø¡£¤¢¤È2Ç¯´èÄ¥¤Ã¤Æ40ºÐÁ°¤Ë¤Ï»ñ³Ê¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¡×
¡ÖÎä¤¿¤¤¤è¤¦¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Î¤È¤ÌµÍý¤Ë·ëº§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤´¤í¤ÏÆó¿Í¤Ç¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡£»ä°ì¿Í¤Ê¤é¡¢²¿¤È¤«¿©¤Ù¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤·¤«¤â¡¢Í¾Íµ¤Î¤Ê¤¤Æó¿Í¤¬Æ±¤¸²°º¬¤Î²¼¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤Á¤é¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤ß¤ó¤Ê·ÐºÑÅª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢µ¤»ý¤Á¤Ë¤âÍ¾Íµ¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·î¤Ë1¡¢2ÅÙ¤ÏÍ§¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ª¶â¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤µï¼ò²°¤Ë¤·¤«¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¡×
ÉÏÉÙ¤Îº¹¤¬¤É¤ó¤É¤ó·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥·¥º¥«¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¼þ¤ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£º§³è»Ô¾ì¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤«¤é¤Ï¡¢¤â¤¦³°¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤¢¤ë¡£º£¤«¤é·ëº§¤·¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤Æ»º¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢º£¤è¤ê¤¤¤¤À¸³è¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤â¤¿¤º¤ËÊë¤é¤»¤ëÁê¼ê¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦ÃËÀ¤¬¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×
¤Û¤ÜÄü¤á¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤ÉÄü¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¥·¥º¥«¤µ¤ó¤Ï¾¯¤·¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂç³Ø¤ò½Ð¤Æ½¢¿¦¤·¤Æ¡¢30ºÐ¼êÁ°¤¯¤é¤¤¤Ç·ëº§¤·¤Æ¡¢¶¦Æ¯¤¤Ç»Ò°é¤Æ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¡È¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¡ÉÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¹¤é³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½¢¿¦¤Þ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢¼ÒÆâ¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë°¤¯¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î²ñ¼Ò¤ò5Ç¯¤Ç¼¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¿ÍÀ¸¤ÎºäÆ»¤ò²¼¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
°ìµ¤¤ËºÆÉâ¾å¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤À¤«¤é40ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ñ³Ê¤ò¤È¤ë¤È·è¤á¤¿¡£¤½¤ì¤òºÇÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ëº§³è¤Ï¤æ¤ë¤æ¤ë¤È¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Â¾¿Í¤ËÍê¤ë¤è¤ê¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿Êý¤¬Î¢ÀÚ¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡Ö°ì¿Í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁªÂò»è¤¬°ìÈÖµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤À¤«¤é¡×
¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È²¿ÅÙ¤â¶¯Ä´¤¹¤ë¡£ºÇ½é¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¡¢Á°¤ÎÈà¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¡¦¡ÖÎø°¦¡¦·ëº§¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×¡ÊÌÀ¼£°ÂÅÄÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ë
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)
¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬4500·ï¶á¤¯¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£
¸ÉÆÈ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤ë¿Í¡¹¼ÂºÝ¤Ë»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÀÎ¤À¤Ã¤¿¤éÉáÄÌ¤Ë¤Ç¤¤¿·ëº§¡¢»Ò°é¤Æ¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê²á¤®¤Æ¤Ä¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Êª²Á¹âÆ¤ËÈæ¤·¤Æ¼ýÆþ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¡×¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¤â¹â¼ýÆþ¤Î¿Í¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¤¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ï·ëº§¤¹¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¢½÷¤ÏÆ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦À¸³è¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Ï¤É¤Á¤é¤â¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¡£ÃË½÷¤È¤â¤ËÆ¯¤¡¢²È»ö¤ò¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é°ì¿Í¤Ç¤¤¤¿Êý¤¬¥Þ¥·¡×¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¥¢¥é¥Õ¥©¡¼ÆÈ¿ÈÃËÀ¤â¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢É¬¤º¡Ö½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤¬¿Ê¤ó¤Ç¼«Î©¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¤«¡Ö¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤½÷À¤ËÈæ¤·¤Æ¡¢ÃËÀ¤ÏÍê¤ê¤¿¤¬¤ë¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤¬¿Ê¤ó¤À¤È¤Ï¤¤¤¨ÃË½÷¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¸øÌ³°÷¤äÂç´ë¶È¶ÐÌ³¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢°ì¿Í¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤ËÂ¤ê¤ë¤Û¤É¤Î¼ýÆþ¤¹¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£
¡Ö°ÊÁ°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤â5³äÁý¤·¤Ç¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êª²Á¹âÆ¤¬¡¢¿Í¡¹¤ò¤É¤ó¤É¤ó¸ÉÆÈ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
º§³è¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡Ö·ÀÌó¼Ò°÷¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¡£Í¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âº§³è¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¥·¥º¥«¤µ¤ó¡Ê37ºÐ¡Ë¤Ï¤¤ì¤¤¤Ë¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¤µ¤ì¤¿»Ø¸µ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¡£°ì¸«¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡ÖÍÎÉþ¤Ï¸ÅÃå²°¤ÇÇäÇã¡¢Í¼ÈÓ¤ÏÎäÅàÂðÇÛ¤ÇÌµÂÌ¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë²È·×¤òÍÞ¤¨¤Æ¡×¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£½õ¤«¤ë¤Î¤ÏÇÀ¶È¤ò±Ä¤à¼Â²È¤«¤é¤ªÊÆ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¡£
¡ÖÅìµþ¶á¹Ù¤Ç²ÈÄÂ¤òÊ§¤Ã¤Æ°ì¿Í¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¡£ÆÃÊÌ¤ÊÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ì¤ÐÊÌ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤³1Ç¯¡¢¤È¤¢¤ë¹ñ²È»ñ³Ê¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦Í¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤éÆÈ³Ø¡£¤¢¤È2Ç¯´èÄ¥¤Ã¤Æ40ºÐÁ°¤Ë¤Ï»ñ³Ê¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¡×
·ëº§¤ò¹Í¤¨¤¿Áê¼ê¤â¤¤¤¿¤¬30ºÐ¤Î¤³¤í¡¢·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¡Ö·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¶ÐÌ³Àè¤¬ÅÝ»º¤·¤¿¤Î¤À¡£Åö»þ¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¡¢Æó¿Í¤ÇÆ¯¤±¤Ð²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤è¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Èà¤Ïµ¤ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¸Î¶¿¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎä¤¿¤¤¤è¤¦¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Î¤È¤ÌµÍý¤Ë·ëº§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤´¤í¤ÏÆó¿Í¤Ç¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡£»ä°ì¿Í¤Ê¤é¡¢²¿¤È¤«¿©¤Ù¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤·¤«¤â¡¢Í¾Íµ¤Î¤Ê¤¤Æó¿Í¤¬Æ±¤¸²°º¬¤Î²¼¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤Á¤é¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤ß¤ó¤Ê·ÐºÑÅª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢µ¤»ý¤Á¤Ë¤âÍ¾Íµ¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·î¤Ë1¡¢2ÅÙ¤ÏÍ§¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ª¶â¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤µï¼ò²°¤Ë¤·¤«¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¡×
ÉÏÉÙ¤Îº¹¤¬¤É¤ó¤É¤ó·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥·¥º¥«¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
º§³è¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ç¥·¥º¥«¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Çº§³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â¡¢¡Ö¤è¤Û¤Éµ¤¤¬¹ç¤¨¤Ð²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÇ®¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼þ¤ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£º§³è»Ô¾ì¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤«¤é¤Ï¡¢¤â¤¦³°¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤¢¤ë¡£º£¤«¤é·ëº§¤·¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤Æ»º¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢º£¤è¤ê¤¤¤¤À¸³è¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤â¤¿¤º¤ËÊë¤é¤»¤ëÁê¼ê¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦ÃËÀ¤¬¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×
¤Û¤ÜÄü¤á¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤ÉÄü¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¥·¥º¥«¤µ¤ó¤Ï¾¯¤·¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂç³Ø¤ò½Ð¤Æ½¢¿¦¤·¤Æ¡¢30ºÐ¼êÁ°¤¯¤é¤¤¤Ç·ëº§¤·¤Æ¡¢¶¦Æ¯¤¤Ç»Ò°é¤Æ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¡È¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¡ÉÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¹¤é³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½¢¿¦¤Þ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢¼ÒÆâ¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë°¤¯¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î²ñ¼Ò¤ò5Ç¯¤Ç¼¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¿ÍÀ¸¤ÎºäÆ»¤ò²¼¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
°ìµ¤¤ËºÆÉâ¾å¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤À¤«¤é40ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ñ³Ê¤ò¤È¤ë¤È·è¤á¤¿¡£¤½¤ì¤òºÇÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ëº§³è¤Ï¤æ¤ë¤æ¤ë¤È¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Â¾¿Í¤ËÍê¤ë¤è¤ê¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿Êý¤¬Î¢ÀÚ¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡Ö°ì¿Í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁªÂò»è¤¬°ìÈÖµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤À¤«¤é¡×
¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È²¿ÅÙ¤â¶¯Ä´¤¹¤ë¡£ºÇ½é¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¡¢Á°¤ÎÈà¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¡¦¡ÖÎø°¦¡¦·ëº§¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×¡ÊÌÀ¼£°ÂÅÄÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ë
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)