µÜºê¸©¤Î»Ô¤Ç¡ÖÌ¾Á°¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È»×¤¦»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÆü¸þ»Ô¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡© ¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
ÃÏÌ¾¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¶Á¤¤ÎÎÉ¤µ¤ä»úÌÌ¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢Îò»ËÅª¤ÊÇØ·Ê¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÍýÍ³¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÌ¾Á°¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡É¤ËÃíÌÜ¡£Á´¹ñ¤Î¿Í¡¹¤¬Áª¤ó¤À¡¢»×¤ï¤º¸ý¤Ë½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»Ô¤ÎÌ¾Á°¤È¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î22Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÌ¾Á°¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ô¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢µÜºê¸©¤Î»Ô¤Ç¡ÖÌ¾Á°¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È»×¤¦»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú6°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¡ØÆü¸þ¡Ù¤È¤¤¤¦»ú¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£ÂÀÍÛ¤ä³¤¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Æî¹ñ¤é¤·¤¤ÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÀÐÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¸ÅÉ÷¤Ê»úÌÌ¤È¡¢¥Ò¥å¥¦¥¬¤È¤¤¤¦Í¦¤Þ¤·¤µ¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿²Æì¸©¡Ë¡¢¡ÖÂÀÍÛ¤Î¸÷¤ò»×¤ï¤»¤ëÌÀ¤ë¤¯ÎÏ¶¯¤¤¶Á¤¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤¿¤á¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÐÀî¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÎò»ËÅª¤«¤Ä¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤Î¤¢¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¡°æ¸©¡Ë¡¢¡ÖÅÔ¤È¾ë¤È¤¤¤¦»ú¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ê¼°¤¬¹â¤¤¥¤¥á¡¼¥¸´¶¤¸¤ë¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡ÖÅÔ¾ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¼«Á³¤ÈÎò»Ë¤Î¤¢¤ë¾ë²¼Ä®¡¢¿Í¤¬½¸¤¦Ãæ¿´ÃÏ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§Æü¸þ»Ô¡¿52É¼Æü¸þ»Ô¤Ï¡¢µÜºê¸©¤ÎËÌÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÅìÂ¦¤ÏÆü¸þÆç¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Å¤¯¤«¤éÆü¸þ¹ñ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÀÏÃ¤äÎò»Ë¤ËºÌ¤é¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£¡ÖÆü¸þ¡Ê¤Ò¤å¤¦¤¬¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¶Á¤¤¬»ý¤Ä¡¢ÂÀÍÛ¤ä¸÷¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÌÀ¤ë¤¯ÎÏ¶¯¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤¬À¹¤ó¤Ê³¤´ßÀþ¤Ê¤É¡¢³¤¤ÈÂÀÍÛ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£
1°Ì¡§ÅÔ¾ë»Ô¡¿96É¼ÅÔ¾ë»Ô¤Ï¡¢µÜºê¸©¤ÎÆîÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¼¯»ùÅç¸©¤È¤Î¸©¶¤ËÀÜ¤¹¤ëÆî¶å½£¤ÎÃæ³ËÅÔ»Ô¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£µÜºêµí¤äÆÚÆù¡¢¾ÆÃñ¤Ê¤É¡¢ÇÀ¶È¡¦ÃÜ»º¶È¤¬À¹¤ó¤ÊÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¿©ÎÁ´ðÃÏ¤È¤·¤Æ¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅÔ¾ë¡Ê¤ß¤ä¤³¤Î¤¸¤ç¤¦¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÅçÄÅ»á¤Î¾ë²¼Ä®¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¡¢½Å¸ü¤Ç³Ê¼°¹â¤¤¶Á¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎò»ËÅª¤Ê½Å¤ß¤äÎÏ¶¯¤µ¤¬¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)