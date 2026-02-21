¡ÖÍ·³Ú¼Ë¡×Å¹Ä¹¡¢ÊÄÅ¹¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡Ö¤Þ¤À³ÎÌó¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡×
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ò¥«¥ë¡Ê34¡Ë¤ÎYouTubeÆ°²è¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥É¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÍ·³Ú¼Ë¡×¤ÎÅ¹Ä¹¤¬20Æü¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡ÖÍ·³Ú¼Ë¡¡É±Ï©²ÖÅÄÅ¹¡×¤ÎÊÄÅ¹¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡14Æü¤Ë2·îËö¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Æ±Å¹ÊÞ¤òÊÄÅ¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿Å¹Ä¹¡£20Æü¤Ë¤Ï¡Ö¸½ºß¤ÎÍ½Äê¤È¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡Í·³Ú¼Ë¤Ï2·î¤ÇÊÄÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¿ô¼Ò¤«¤éM&A¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½Ð»ñ¡¢¶¦Æ±·Ð±Ä¤Î¤ªÏÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¼«¿È¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ä¤ªÅ¹¤Ë²ÁÃÍ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÏÃ¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í·³Ú¼Ë É±Ï©²ÖÅÄÅ¹¤ÏÊÄÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬º£¡¢¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë´ë¶ÈÍÍ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï±¿±Ä¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ò¥«¥ë·¯¤äÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼ÔÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡ÖÊÄÅ¹¤·¤¿¤¢¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤À³ÎÌó¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤è¤¤»Ò¤Î¤¿¤Þ¤ê¾ì¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÍ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¤Ò¤È´èÄ¥¤ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£