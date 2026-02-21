»³ºê°é»°Ïº¡¡Âç¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¡È¶¦±é¡É¤Ë¡ÖÀÄ½Õ¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¡×¤È´¶·ã¡¡2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ºê°é»°Ïº¡Ê40¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âç¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡»³ºê¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö»³ºê°é»°Ïº¤ÎI AM 1936¡×È¯¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTHIS IS IKU¡×¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ËÎ×¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÆüËÜÉðÆ»´Û¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡£TERU¤µ¤ó¤ÈGLAY¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¤ò²Î¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ÄÀÄ½Õ¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¡£Âç¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖGLAY¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëTERU¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃæ3¤Î¡Ö3Ç¯À¸¤òÁ÷¤ë²ñ¡×ÂåÉ½¤Ç¥Ð¥ó¥É¤Ç²Î¤Ã¤¿¤Î¤ÏGLAY¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤¤Æ¤¯¶¯¤µ¡£ËÜÈÖ¡¢²»³Ú¤ÎÎÏ¤òÁ´ÎÏ¤ÇÆÏ¤±¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡