¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£²Æü¡Ë¤Ë¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡É¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö£¶ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ïº£·î£±£´Æü¤ËÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥À¥ó¥¤¡¼¥Ç¥ó¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò³«»Ï¡££±£¶Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼½é¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½çÄ´¤ËÄ´À°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡££²£°Æü¡ÊÆ±£²£±Æü¡Ë¤Ë¤ÏµåÃÄ¤Î¡Ö£Ð£È£Ï£Ô£Ï¡¡£Ä£Á£Ù¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÇØÈÖ¹æ£·¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¸å¤ÎÎý½¬¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï£³£²¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ£¹ËÜ¤Î¥µ¥¯±Û¤¨¤òÊü¤Ã¤¿¡£µï»Ä¤êÎý½¬¤Ç¤âÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¸áÁ°£³»þ£·Ê¬¤Ë»î¹ç³«»Ï¤È¤Ê¤ë°ìÀï¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£²¬ËÜ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë£³·î¤Î£×£Â£Ã¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÄ´À°¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
£±¡ÊÆó¡Ë¥¯¥ì¥á¥ó¥È
£²¡ÊÍ·¡Ë¥Ò¥á¥Í¥¹
£³¡Ê°ì¡Ë¥²¥ì¥í
£´¡ÊÊá¡Ë¥«¡¼¥¯
£µ¡Ê±¦¡Ë¥Ð¡¼¥¸¥ã¡¼
£¶¡Ê»°¡Ë²¬ËÜ
£·¡Ê»Ø¡Ë¥Ð¡¼¥·¥ç
£¸¡Êº¸¡Ë¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼
£¹¡ÊÃæ¡Ë¥ë¡¼¥¯¥¹
¡¡¡ÊÅê¡Ë¥é¥¦¥¢¡¼