¼¡´ü¥¨¡¼¥¹¸ÅÌî¤¬²÷Áö¤ÎÏ¢Â³¡¡ÆüËÜÀª½é¤ÎÉ½¾´ÂæÇ÷¤ë
¡¡²÷Áö¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼ÃË»Ò¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¤Î¸ÅÌî¤¬ÆüËÜÀª½é¤ÎÉ½¾´Âæ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£Á°²óËÌµþ¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¯½Ð¾ì¤Ç¡Ö¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤»¤½¤¦¤Ê¥³¡¼¥¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿26ºÐ¤Î¼¡´ü¥¨¡¼¥¹¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò·è¤á¤ë¥¿¥¤¥à¥ì¡¼¥¹¡Ö¥·¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥é¥ó¡×¤ÇÁ´ÂÎ2°Ì¤À¤Ã¤¿Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë4¿Í°ìÁÈ¤Ç¶¥¤¦ËÜÀï¤Ç¤â¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¾¡µ¡¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÆÀ°Õ¤ÎÀè¹ÔÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢½à·è¾¡¤Ç¤ÏÀè¹Ô¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹±¿¤âÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£·è¾¡¤Ç¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥á¥À¥ë¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Éð´ï¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡¢¸µÁª¼ê¤Î·»Å¯Ìé¥³¡¼¥Á¤È¤È¤â¤Ë¼«Âð¤ÎÄí¤Ê¤É¤ËÅ´¥Ñ¥¤¥×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥ÈÂæ¤òÁÈ¤ß¡¢ÃÏÆ»¤ËËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ï¤½¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤ËÅ¾ÅÝ¡£¡ÖËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¶ì¤¤µ²±¤ÎÀã¿«¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¿Ü³¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¡¢2023Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç9°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¸ÅÌî¡£À²¤ì¤ÎÉñÂæ¤ÇÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë