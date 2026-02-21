¡Ú¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¡Û4°Ì¸ÅÌî·Å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤â¹¥´¶¡¡¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡×¡ÖÃÎÅª¤Ê´¶¤¸¡×
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂè15Æü¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¡¦¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡¡¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¤ÎÃË»Ò¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¤¬21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ÅÌî·Å¡Ê26¡¢U¡ÝNEXT¡Ë¤¬Æ±¼ïÌÜÆüËÜ¿Í½é¤È¤Ê¤ë·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥À¥ë¤Ë¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ï¤º¤«0.08ÉÃº¹¤Ç4°Ì¡£¥á¥À¥ë¤Ï¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬²áµîºÇ¹â°Ì¤ÎÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¥á¥À¥ë¤Þ¤Ç¤¢¤È¾¯¤·¤Ç¡ÄËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£Îò»ËÅª¤Ê·ãÆ®¤ÎËö¤ËÆüËÜ¿Í²áµîºÇ¹â¤Î4°ÌÆþ¾Þ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¸ÅÌî¤Ï¡¢À¼¤ò¿Ì¤ï¤»¡¢¤½¤·¤ÆÎÞ¤ò´®¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¡¢¥á¥À¥ë¤¬¼ê¤ËÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤Þ¤Ç½é¤á¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏµîÇ¯¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Æ½Õ¤Ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¡Ä¤³¤³¤ËÍè¤ë¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Ï²¿¤ÎÉÔÄ´¤â¤Ê¤¯¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¿¤ÃÀè¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¸ÅÌî¡£¡ÖÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤âËüÁ´¤Ç¡£¤Ç¤âºÇ¸å¡Ê¥á¥À¥ë¤ò¡Ë³Í¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¡£Á°²ó¤ÎËÌµþ¤Ï°ì½Ö¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÂç¤¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤¿4Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤ò½Ð¤»¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡ÄºÇ¸å¡Ä³Í¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ª¤ò¿Ì¤ï¤»¡¢¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤ëÎÞ¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤¹²ù¤·¤¤·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤ë¸ÅÌî¤Î»Ñ¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢X¤Ç¤Ï¡Ö¸ÅÌî¤µ¤ó¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¤¿¤±¤ÉÃÎÅª¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¼õ¤±Åú¤¨¤À¤Ã¤¿¸ÅÌîÁª¼ê¡×¡Ö¸ÅÌîÁª¼ê¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¸ÅÌîÁª¼ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¸ì¤ê¸ý¤¬²º¤ä¤«¤Ç¹¹¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¡£¡£¡£¡×¤Ê¤É¡¢¹¥´¶¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¤Î¼ïÌÜ¤Î°ì¤Ä¡£Àã¾å¤Î¾ã³²Êª¶¥Áö¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢4¡Á6¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬Æ±»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥Ð¥ó¥¯¤ä¥¦¥§¡¼¥Ö¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤ÆºÇ½é¤Ë¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬¾¡¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¤Ï10Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Âç²ñ¤«¤éÀµ¼°¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£