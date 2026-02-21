²Ï¹çÍªÍ´»á¤¬°ø±ï¤ÎÀé¸¶¤»¤¤¤¸¤Ë¥í¥±Äó°Æ¡Ö»ä¤â¸À¤¤²á¤®¤¿¡×
¡¡ºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»Ô¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷¡¢²Ï¹çÍªÍ´»á¡Ê£´£´¡Ë¤¬£²£±Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¡×È¯¸À¤ÇÂç±ê¾å¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀé¸¶·»Äï¡×¤ÎÀé¸¶¤»¤¤¤¸¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤ÏºòÇ¯£··î¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¾å¤Ç¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¡£ºë¶Ì¤Î¥¯¥ë¥É¿ÍÌäÂê¤Ê¤É¤ÇµÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤¹Í½Äê¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¤»¤¤¤¸¤¬²Ï¹ç»á¤ËÂÐ¤·¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤ä¤í¡×¤È¸À¤¤Êü¤ÁÂç±ê¾å¤·¤¿¡£
¡¡²Ï¹ç»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë¤»¤¤¤¸¤ËºÆ¤Ó¸ÀµÚ¡£¤»¤¤¤¸¤¬¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖÃ¯¤â¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖËÍ¤Ïº£¹¥´¶ÅÙ¤¬¤¹¤´¤¯Äã¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¼«µÔ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤ëµ»ö¤òÅºÉÕ¡£¡Ö»ä¤â¸À¤¤²á¤®¤¿¤Î¤ÇºÆÅÙÌóÂ«¤Î¥í¥±¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡²Ï¹ç»á¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¤Ï¡ÖÍí¤à¤Î¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤È¡×¡Ö¥í¥±¤Ç¤Þ¤¿¤±¤ó¤«¤·¤¿¤éÇú¾Ð¡×¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Û¤Ã¤È¤±¤Ð¡×¡Ö¤Þ¤ÀÍí¤à¤ó¤«¤¤¡×¡Ö¤¹¤ê¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÍÍ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£