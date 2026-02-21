TBSµÈÂ¼·ÃÎ¤»Ò¥¢¥Ê¡¡ÀèÇÚ¥¢¥Ê¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈËÌ³¤Æ»Î¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÃçÎÉ¤·ÁÇÅ¨¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡TBS¤ÎµÈÂ¼·ÃÎ¤»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê26¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÀèÇÚ¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ê¤È¤ÎËÌ³¤Æ»Î¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°¦¤µ¤ó¤ÈËÌ³¤Æ»¤Ë¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖTHE TIME,¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¾Ð´é¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤¿¤Á¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï²ñ¤¨¤º¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÆóÆü´Ö¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù²¹Àô¤ËÆþ¤ê¡¢¿ô»þ´ÖÂÔ¤Á¤Î²óÅ¾¼÷»Ê¤ÇÆ±Î½¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¡¡¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë½¼¼Â¤·¤¿Î¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¾Æ£¥¢¥Ê¤¬ÀãÆ»¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤ä²óÅ¾¼÷»ÊÅ¹¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¡£³Ú¤·¤¤Î¹¤ÎÁêËÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤Ø¡Ö°¦¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¹¾Æ£¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¹Ô¤³¤¦¡Á¤¹¤°¤Ë¹Ô¤³¤¦¡Á¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¶á¤¯¤Î¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÆó¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¡õ¥è¥Ã¥·¡¼¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡¡ËÌ³¤Æ»Î¹¹ÔÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖËÌ³¤Æ»¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÃçÎÉ¤·ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£