¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¶¦Æ±¡Û¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤Ï21Æü¡¢¼óÅÔ¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¤Ç16Æü¤«¤é³«¤¤¤¿¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¡ÖAI¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤ÎÀë¸À¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤Î¹ñ¡¹¤¬»ÔÌ±¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤ËAI¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤·¤Æ¡ÖAI»ñ¸»¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Àë¸À¤Ï¡¢¶¯¸Ç¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ò¡ÖAI¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÉ¬Í×¾ò·ï¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£°ÂÁ´¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ëAI¤¬¼Ò²ñ¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤È¤¦¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡Àë¸À¤Ë¤ÏÆüÊÆ¤ä±Ñ¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¤ò´Þ¤à88¤Î¹ñ¤äµ¡´Ø¤Ê¤É¤¬½ðÌ¾¤·¤¿¡£ºòÇ¯¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿AI¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤Ïµ¬À©¤Îºß¤êÊý¤ò½ä¤Ã¤Æ²¹ÅÙº¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÆ±Ñ¤È¤âÀë¸À¤Ë½ðÌ¾¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£