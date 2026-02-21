½é¹õÀ±¤ÎÀîºêF¡Ö°Â¤¤¼ºÅÀ¡×¤ÈÄ¹Ã«Éô´ÆÆÄ¡¡DFÃ«¸ý¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é³Ð¸ç¤ä¥×¥ì¡¼¤ÇÉ½¸½¤·¤Ê¤¤¤È¡×¡Ë
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè3Àá¡¡ÀîºêF¡¡1¡½2¡¡FCÅìµþ¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡¡UÅù¡¹ÎÏ¡Ë
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤¬³«Ëë3ÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£FCÅìµþ¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿¡ÈÂ¿ËàÀî¥¯¥é¥·¥³¡É¤Ç½øÈ×¤«¤é²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¡¢Á°È¾18Ê¬¤Ë°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤ÆÁê¼êFW¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¡Ê23¡Ë¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£Æ±31Ê¬¤Ë¤ÏDF»³¸¶Îç²»¡Ê26¡Ë¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢±¦³°¤«¤éº¸Â¤Î¥Á¡¼¥à½é¥·¥å¡¼¥È¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¤¬¡¢7Ê¬¸å¤Ë¤ÏºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿Áê¼êDF¼¼²°À®¡Ê31¡Ë¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Î¸òÂåºö¤â¼Â¤é¤º1¡½2¤Çº£µ¨½é¤á¤ÆÇÔ¤ì¡¢3»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¾¡¤ÁÅÀ5¡£Á°Àá¤ÎÅìÃÏ¶è2°Ì¤«¤é6°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¡¢Ä¹Ã«ÉôÌÐÍø´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤Ï¡ÖÎ®¤ì¤â´Þ¤á¤ÆÁ°È¾¤«¤é°Â¤¤¼ºÅÀ¡¢´ÊÃ±¤Ê¼ºÅÀ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£³«Ëë¤«¤é3»î¹ç¤Ç¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ï9¡½19ËÜ¡ÊÇðÀï¡Ë¡¢15¡½17ËÜ¡ÊÀéÍÕÀï¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ5¡½17ËÜ¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤ÈÁê¼ê¤ò²¼²ó¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¡Ö²¿»î¹ç¤âÏ¢Â³¤ÇÁê¼ê¤Ë¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ç¾å²ó¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÊ£»¨¤È¤¤¤¦¤«·ù¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡DFÃ«¸ý±ÉÅÍ¡Ê26¡Ë¤Ï¡ÖÉé¤±¤ÆÉ¬Á³¡£ËÍ¼«¿È¤â´Þ¤á¤Æ·ä¤¬Â¿¤¤¡£Í¥¾¡¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é³Ð¸ç¤ä¥×¥ì¡¼¤ÇÉ½¸½¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È¼«¾Ê¤ÎÇ°¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¸·¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£ºòµ¨½ªÎ»¸å¤ËÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡£³«Ëë¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²ÝÂê¤Î¼éÈ÷ºÆ·ú¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¡ÖÆüº¢¤ÎÎý½¬¤«¤é¸·¤·¤µ¤òµá¤á¤Ê¤¤¤ÈÍ¥¾¡¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬·ù¤ï¤ì¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬¡ÊÀîºêF¤Ë¡ËÍè¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£