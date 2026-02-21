¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡ÙÂè8ÏÃ¤Ë½Ð±é¡ª°ìÍÕ(¾åÇòÀÐË¨²Î)¤¬¿´¿ì¤¹¤ëÆæ¤ÎÀê¤¤»ÕÌò
¼¡²ó2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ Âè8ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡£
Âè8ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇÂç³èÌöÃæ¤Î¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡ª ¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ææ¤ÎÀê¤¤»Õ¡¦Å´´Ñ²»ÄÁÇ°¡£
Àê¤¤ÆÃ½¸¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤Ï¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Àê¤¤»Õ¤ÎÄÁÇ°¤Ë´Æ½¤¤ò°ÍÍê¡£È¾¿®È¾µ¿¤Î°ìÍÕ¤À¤Ã¤¿¤¬»î¤·¤ËÀê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÄÁÇ°¤Ë¥º¥Ð¥º¥Ð¤È¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤òÅö¤Æ¤é¤ì¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¿´¿ì¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÊü¤ÄÀê¤¤»Õ¤ò¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤ë¤Î¤«¡©
Âè8ÏÃ¤Ï¡¢°ìÍÕ¤È»Ê¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤ÎÎø¤ËÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬¡ª°ìÍÕ¤Ï¡¢»Ê¤Î»×¤¤¤ò³Î¤«¤á¤è¤¦¤¹¤ë¡£»Ê¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤é¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°ìÍÕ¤Ï¥â¥ä¥â¥ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¢¥ê¥¢¡Ê¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«¡Ë¤ËÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢°ìÍÕ¤Ï½µ´©»ï¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¥¢¥ê¥¢¤ò²È¤Ë¤«¤¯¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡£¥¢¥ê¥¢¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤Î¿¿Áê¤È¤Ï¡©
¤µ¤é¤Ë°ìÍÕ¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¿²¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿»Ê¤Î²È¤òË¬¤Í¤Æ¡¢µÞÀÜ¶á!? ¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¿´¹½¤¨¤ò¡¢¥é¥¯¥À¤Îµá°¦¹ÔÆ°¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ª
Âè8ÏÃ ¤¢¤é¤¹¤¸¤â¸ø³«Ãæ¡§https://www.ntv.co.jp/pankoi/story/
¢£¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï ¥³¥á¥ó¥È
»ä¤¬¡©¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌòÊÁ¤òÊ¹¤¤¤ÆÇ¼ÆÀ¡£
Àê¤¤»Õ¤ÎÌò¡£
7¡¢8Ç¯Á°¤Ë¸Õ»¶½¤¤Àê¤¤»Õ¤Ë15Ê¬¤¯¤é¤¤ÂÎ¤Î¼þ¤ê¤òÊâ¤«¤ì¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤³¤ì¤«¤é±¿¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì2Ëü±ß¤òÀÁµá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î¸å±¿¤¬¾å¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ½Ð±é¤·¤¿ÈÖÁÈ¤âÁ´¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Ã¯¤¬¸«¤Æ¤âÉÔ±¿Â³¤¤Ê»ä¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤éÀê¤¤¤¬·ù¤¤¤Ç·ù¤¤¤Ç¡£
º£»×¤¨¤Ð¤½¤ì¤âº£²ó¤Î¤¿¤á¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©
¤³¤ì¤«¤é¤Ã¤Æ8Ç¯¸å¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©
¤È¤Ë¤«¤¯¶¦±é¼Ô¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤ë»þ¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÀê¤¤»Õ¤Î¤ª¤«¤²¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÀê¤¤»Õ¤ÎÌò¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸¶ºî
¸¶ºî¤Ï¡¢À¥ÆáÏÂ¾Ï¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡ª
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ê¤»¤Ê¤«¤º¤¢¤¡Ë
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¤ËÂè14²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Øunder °Û³¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¡¢¹â¤¤¹½À®ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÃíÌÜºî²È¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡¢¡Ö²Ö³¡¤µ¤ó¤È½ñÆ»¥¬¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¸åµÜ¤ÎÉ´²ÖÎØ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÀã¤Ë¤ÏÀã¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤Çò¤µ¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÌÊª¡Ù¡Øº£Æü¤â·¯¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¸¶ºî¡§À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ¡§º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸
²»³Ú¡§MAYUKO
¼çÂê²Î¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÊWarner Music Japan¡Ë
±é½Ð¡§ÎëÌÚÍ¦ÇÏ¡¡¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¡ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡ÇòÀÐ¹á¿¥¡ÊAX-ON¡Ë
LGBTQ´Æ½¤¡§ÇòÀîÂç²ð
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
