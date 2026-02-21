¥á¥ë¥È¡¦¥¿¥ó¥á¥¢¥ëÁª¼ê

¸½ºß¥êー¥°9°Ì¤Î¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¤Ï5°Ì¤Î¹­Åç¥µ¥ó¥Àー¥º¤ÈÂÐÀï¡£
¤³¤Î»î¹ç¡¢2¿Í¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬Âç³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ïº£µ¨¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥á¥ë¥È¡¦¥¿¥ó¥á¥¢¥ëÁª¼ê¤¬¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤Î24ÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ë³èÌö¤ÇÂè1¥»¥Ã¥È¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤È¤â¤Ë¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¤¬Ã¥¤¤¤Þ¤¹¡£
·Þ¤¨¤¿Âè3¥»¥Ã¥È¡¢ÍèÆü2Ç¯ÌÜ¤Î¥Æ¥£¥â¡¦¥¿¥ó¥á¥ÞーÁª¼ê¤Î²ÚÎï¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç23-17¤È¥êー¥É¤ò¹­¤²¤ë¤È¡¢¥Æ¥£¥âÁª¼ê¤Î2Ï¢Â³¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¤¬¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤Î¾¡Íø¿ô¤ËÊÂ¤Ö8¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£

»î¹ç¸å¡¢¥á¥ë¥È¡¦¥¿¥ó¥á¥¢¥ëÁª¼ê¤Ï¥Òー¥íー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÎÉ¤¤Î®¤ì¤Ç½ÐÍè¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Ê¤¬¤éÎÉ¤¤·Á¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤­¤¿¡£¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿®¤Î³èÌö¤ò¾Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢22Æü(Æü)¤â¥Ûー¥à¤Ç3Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¹­Åç¥µ¥ó¥Àー¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£