¡Ú¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¡Û¶¯Å¨¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç²¼¤·¡¢µîÇ¯¤ËÊÂ¤Ö£¸¾¡ÌÜ¡ª
¡Ú2025-26ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥êー¥°ÃË»Ò Âè9Àá ¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¡ß¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º¡Û
¸½ºß¥êー¥°9°Ì¤Î¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¤Ï5°Ì¤Î¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º¤ÈÂÐÀï¡£
¤³¤Î»î¹ç¡¢2¿Í¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬Âç³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ïº£µ¨¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥á¥ë¥È¡¦¥¿¥ó¥á¥¢¥ëÁª¼ê¤¬¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤Î24ÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ë³èÌö¤ÇÂè1¥»¥Ã¥È¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤È¤â¤Ë¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¤¬Ã¥¤¤¤Þ¤¹¡£
·Þ¤¨¤¿Âè3¥»¥Ã¥È¡¢ÍèÆü2Ç¯ÌÜ¤Î¥Æ¥£¥â¡¦¥¿¥ó¥á¥ÞーÁª¼ê¤Î²ÚÎï¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç23-17¤È¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¤È¡¢¥Æ¥£¥âÁª¼ê¤Î2Ï¢Â³¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¤¬¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤Î¾¡Íø¿ô¤ËÊÂ¤Ö8¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢22Æü(Æü)¤â¥Ûー¥à¤Ç3Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£