¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡ÄµþÅÔ¤Ë¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×ÅÄÃæÈï¹ð¤ÎÃÎ¿Í¤ÎÈ¯¸À¤ò·Ù»¡´±¤¬¾Ú¸À¡¡¡Øñ»Ò¤Î²¦¾¡Ù¼ÒÄ¹¼Í»¦»ö·ï¡¡Âè£·²ó¸øÈ½
¡¡¡Öñ»Ò¤Î²¦¾¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤¬¼Í»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢£²£°Æü¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ë½ÎÏÃÄ´´Éô¤ÎÃË¤Î£·²óÌÜ¤Î¸øÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÁÜºº¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿·Ù»¡´±¤é¤¬¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆÃÄê´í¸±»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡Ö¹©Æ£²ñ¡×·Ï´´Éô¤ÎÅÄÃæ¹¬ÍºÈï¹ð¡Ê£µ£¹¡Ë¤Ï£²£°£±£³Ç¯£±£²·îÁáÄ«¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤Î²¦¾¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿ÂçÅìÎ´¹Ô¤µ¤ó¡ÊÅö»þ£·£²¡Ë¤ò½Æ¤Ç»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÂÎ¤Î¿§¤ä¥ë¡¼¥Õ¥ì¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÁõ¾þÉÊ¤ÇÁªÊÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢±ÇÁü¤È¹ó»÷¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤òÆÃÄê¤·¤¿¡¢¤È¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤Î·Ù»¡´±¤â½ÐÄî¡£Ê¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæÈï¹ð¤«¤é¡ÖµþÅÔ¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿ÃÎ¿Í¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡´±¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÎ¿Í¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÅÄÃæ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¡¢¡ØµþÅÔ¤Ë¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡Ê¼«Ê¬¤Ë¡ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤È¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÎ¿Í¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¡¢´û±ýÎò¤äÉþÌô¾õ¶·¤Ê¤É¤ò·Ù»¡´±¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤É¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½é¸øÈ½¤Ç¡Ö»ä¤Ï·è¤·¤ÆÈÈ¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæÈï¹ð¡£
¡¡Ä¾ÀÜ¾Úµò¤¬Ìµ¤¤¤Ê¤«¡¢ÁÐÊý¤Ï¡ÖÈÈ¿ÍÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁè¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼¡²ó¤ÎºÛÈ½¤Ï£³·î£±£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£