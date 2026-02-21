¿®½£Aries¤¬Áá¤¯¤â¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÍ¥¾¡¡ª ¶Ã°Û¤Î³«Ëë23Ï¢¾¡
¡¡21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¿®½£¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥¢¥êー¥º¤Î2025-26¥·ー¥º¥ó V.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡2024-25¥·ー¥º¥ó½÷²¦¤Î¿®½£Aries¡£º£¥·ー¥º¥ó¤â¿·¤¿¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿À®ÅÄ°êµ×Èþ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Î¤â¤È¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç22Ï¢¾¡¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¦¥§ー¤Ç¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥êー¥ô¥¹·§ËÜÀï¤Ç¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤È¡¢2°Ì¤ÎJA¤®¤Õ¥ê¥ª¥ìー¥Ê¤¬¥»¥Ã¥ÈÎ¨¤Ç¾å²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó1°ÌÄÌ²á¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¿®½£Aries¤Ï¡¢3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È29Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Î¹áÎÍ¥¢¥êー¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Î¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó4°ÌÄÌ²á¤Î¥Áー¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£