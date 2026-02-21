¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ó¡¡15Ç¯¤Ö¤êÍèÆü¸ø±é¤ËYOSHIKI¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡ª¡ÖÆüËÜ¸ì¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¡¡ÊÆ²Î¼ê¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ó¡Ê44¡Ë¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¥ª¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥Û¡¼¥ë¤Ç15Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÃ±ÆÈÍèÆü¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£X¡¡JAPAN¤ÎYOSHIKI¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1800¿Í¤Î´ÑµÒ¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Åìµþ¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢²ñ¾ìÃæ¤Ë¿¤Ó¤Î¤¢¤ë·Ú¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤ò¶Á¤ÅÏ¤é¤»¤¿¡£ÃæÈ×¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤Î»³ºê°é»°Ïº¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¶Ê¡Ö¤³¤ÎÀè¤ÎÆ»¡×¤ä¡¢2¿Í¤¬·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡ÖÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡×¤Î·àÃæ²Î¡ÖEvermore¡×¤ò¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡£»³ºê¤Ï¡ÖÌ´¤¬¤«¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ®¤¤¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÇYOSHIKI¤¬ÅÐ¾ì¡£²ñ¾ì¤¬Ê¨¤Î©¤ÄÃæ¡¢YOSHIKI¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥·¥å¤ÎÆüËÜ¸ì¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¿Æ¤·¤²¤Ë¥È¡¼¥¯¡£2¿Í¤Ï¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖWe¡¡are¡¡X¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢X¡¡JAPAN¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖENDLESS¡¡RAIN¡×¤ò¥³¥é¥Ü¡£YOSHIKI¤¬¥Ô¥¢¥Î¤ÇÀ¸±éÁÕ¤·¡¢¥¸¥ç¥·¥å¤¬ÆüËÜ¸ì»ì¤ÇÇ®¾§¡£´ÑµÒ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Î¥é¥¤¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¤¦¤Ã¤È¤ê¤ÈÄ°¤Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¥¸¥ç¥·¥å¤Ï¡¢Ì¾¶Ê¡ÖYou¡¡Raise¡¡Me¡¡Up¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Ï¹ç¾§ÃÄ¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤Ç¡ÖBridge¡¡Over¡¡Troubled¡¡Water¡×¤ò²Î¤¤¡¢Çï¼ê³åºÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£