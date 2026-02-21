¡Ö¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹Ä¶ÌÌÇò¤¤¤ï¡×Âç·òÆ®4°Ì¡ÄÅÚÍË¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤ÇÃÏ¾åÇÈÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿·ãÆ®¤ËÎóÅç¶½Ê³¡Ö¤¢¤È1m¤¢¤ì¤Ð¡Ä¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¤¤È¤Ï¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï21Æü¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼ÃË»Ò¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹·è¾¡¤ÇÆüËÜÀª½é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¸ÅÌî·Å¡ÊU-NEXT¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬4°ÌÆþ¾Þ¤·¤¿¡£¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂç·òÆ®¤Ë´¶·ã¤·¡¢¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡½à·è¾¡¤ÇÁ°²ó¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¶¯Å¨¤é¤ÈÆ±ÁÈ¤ÇÁÈ2Ãå¤ËÆþ¤ê¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸ÅÌî¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ò½Ð¤ë¤È4ÈÖ¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¥¤µ¤ì¤º¤Ë·üÌ¿¤ËÁ°¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤Ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ï²£°ìÀþ¤È¤Ê¤Ã¤¿2¡¢3ÈÖ¼ê¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¥á¥À¥ë¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¡£É½¾´Âæ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂÀÓ¤Ç¤ÏÎô¤ëÆüËÜ¤Î26ºÐ¤¬Âç·òÆ®¤Î4°Ì¤òÄÏ¤ó¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¸¤ß¤ÎÇö¤¤¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¡£ÅÚÍË¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤ËÃÏ¾åÇÈÃæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶¥µ»¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡¡X¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹Ä¶ÌÌÇò¤¤¤ï¡×¡Ö¤¢¤È1¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤ì¤Ð¡Ä¡×¡Ö¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹·ã¥¢¥Ä¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¸ÅÌîÁª¼ê¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö²á¹ó¤Ê¶¥µ»¤À¡¼¡×¡Ö¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¤¤È¤Ï¡×¡Ö½é¤á¤ÆÄÌ¤·¤Ç¸«¤¿¤±¤ÉÇ®¤¤¤Ê¤³¤Î¶¥µ»¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
