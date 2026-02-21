¡Ö¹¬¤»¡ª¡×»³ºê°é»°Ïº¤¬Àä¶«¡¡ÊÆ²Î¼ê¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥óÍèÆü¸ø±é¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥»³ºê°é»°Ïº¡Ê40¡Ë¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦Bunkamura¥ª¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÊÆ²Î¼ê¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ó¡Ê44¡ËÍèÆü¸ø±é½éÆü¤Ë¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
Á´À¤³¦¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥È¡¼¥¿¥ëÈÎÇäËç¿ô¤Ï3500ËüËç°Ê¾å¤ò¸Ø¤ë¥¸¥ç¥·¥å¡£¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¡¢¥È¥Ë¡¼¾Þ¡¢¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¼ÂÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£ºòÇ¯5·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖGEMS¡×¤ò·È¤¨15Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍèÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿ÆÆü²È¤Ç¤â¤¢¤ë¥¸¥ç¥·¥å¤«¤é¡ÖÂç¤¤ÊÇï¼ê¤Ç¤ª·Þ¤¨²¼¤µ¤¤¡£»³ºê°é»°Ïº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÎÎ®¤Á¤ç¤¦¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢»³ºê¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¸¥ç¥·¥å¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢»³ºê¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡ÖTonight,My dream come true¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÏNHK¥É¥é¥Þ¡ÖÉé¤±¤Æ¡¢¾¡¤Ä¡ÁÀï¸å¤òÁÏ¤Ã¤¿ÃË¡¦µÈÅÄÌÐ¡Á¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ö¤³¤ÎÀè¤ÎÆ»¡×¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¼Â¼Ì±Ç²è¡ÖÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡×¤«¤é¡ÖEvermore¡×¤Î2¶Ê¤ò¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
1¶Ê²Î½ª¤ï¤ë¤´¤È¤Ë¥Ï¥°¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï´¶¾ð¤Î¹â¤Ö¤ê¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤º¡¢¡Ö¹¬¤»¡ª¡¡¥¸¥ç¥·¥å¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡¡¤ß¤Ê¤µ¤óÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£