¡ÚºåµÞÇÕ¡ÛÀîÅÄ¡ÖÆ¬¤Î²¼¤¬¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡×Ìó1Ç¯¤Ö¤ê½ÐÁö¤Î¥½¥ó¥·¤¬½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ
¡¡2·î21Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿G3¡¦ºåµÞÇÕ¡Ê¼Ç1400m¡Ë¤Ï¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥½¥ó¥·¤¬²÷¾¡¡£¹¥°Ì¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤ÊÈ´¤±½Ð¤·¤ò¸«¤»¤Æ¡¢½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î1ÃåÇÏ¤Ë¤Ï¹â¾¾µÜµÇ°¤Ø¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
ºåµÞÇÕ¡¢¾¡Íø¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥³¥á¥ó¥È
1Ãå¡¡¥½¥ó¥·
ÀîÅÄ¾²íµ³¼ê
¡ÖÊ·°Ïµ¤¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥ê¥º¥à¤ÇÁö¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ°¤±¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¤½¤ìÄÌ¤ê¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ°¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê1Ç¯1¤«·î¤Ö¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÅÓÃæ¤â²¿ÅÙ¤â¥ì¡¼¥¹»È¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À°¤ï¤ºÄü¤á¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î1Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¶¥ÇÏ¤òÁö¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÆâÍÆ¤ÇÁö¤ê¤¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Æ¬¤Î²¼¤¬¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤âÌµ»ö¤Ë¶¥ÇÏ¤Ë¸þ¤«¤¨¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÇÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢1Àï¤´¤È¤ËËÜÅö¤ËÌµ»ö¤Ë¶¥ÇÏ¾ì¤ËÍè¤ì¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹·ë²Ì¡¢¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¡2·î21Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿11R¡¦ºåµÞÇÕ¡ÊG3¡¦4ºÐ¾å¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¼Ç1400m¡Ë¤Ï¡¢ÀîÅÄ¾²íµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥½¥ó¥·¡Ê²´5¡¦·ªÅì¡¦ÃæÆâÅÄ½¼Àµ¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£3.1/2ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë14ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥é¥é¥Þ¥»¥é¥·¥ª¥ó¡Ê²´5¡¦Èþ±º¡¦ÂçÃÝÀµÇî¡Ë¡¢3Ãå¤Ë5ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥ª¥Ö¥é¥¤¥È¡ÊÌÆ7¡¦·ªÅì¡¦Ê¡±ÊÍ´°ì¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:18.9¤Î¥ì¥³¡¼¥É¥¿¥¤¥à¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç²£»³Éð»Ëµ³¾è¡¢¥Þ¥¤¥Í¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê²´4¡¦·ªÅì¡¦µÜÅ°¡Ë¤Ï¡¢9ÃåÇÔÂà¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌó1Ç¯¤Ö¤ê½ÐÁö¤Î¥½¥ó¥·¤¬½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡ÄºåµÞÇÕÆ£ÅÄ¿¸¥ª¡¼¥Ê¡¼½êÍÇÏ
¡¡ÀîÅÄ¾²íµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¥½¥ó¥·¤¬¡¢¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤Æ´ò¤·¤¤½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÆâÏÈ¤ò³è¤«¤·¤Æ¹¥°Ì5ÈÖ¼êÉÕ¶á¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢½ª»Ï¥í¥¹¤Ê¤¯¥é¥Á±è¤¤¤òÎ©¤Á²ó¤ê¡¢Ä¾Àþ¤Ç³°¤Ø»ý¤Á½Ð¤¹¥¹¥à¡¼¥º¤Ê±¿¤Ó¡£Ä¾Àþ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï3ÈÖ¼ê¤«¤é°ìµ¤¤ËÀèÆ¬¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤·¤Æ3ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤Î´°¾¡¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¥½¥ó¥·¡¡10Àï6¾¡
¡Ê²´5¡¦·ªÅì¡¦ÃæÆâÅÄ½¼Àµ¡Ë
Éã¡§Night of Thunder
Êì¡§Afdhaad
ÊìÉã¡§Nayef
ÇÏ¼ç¡§Æ£ÅÄ¿¸
À¸»º¼Ô¡§Shadwell Estate Company Limited
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥½¥ó¥·¡¡ÀîÅÄ¾²í
2Ãå¡¡¥é¥é¥Þ¥»¥é¥·¥ª¥ó¡¡º´¡¹ÌÚÂçÊå
3Ãå¡¡¥É¥í¥Ã¥×¥ª¥Ö¥é¥¤¥È¡¡¾¾¼ãÉ÷ÇÏ
4Ãå¡¡¥Ç¥£¥¢¥Ê¥¶¡¼¥ë¡¡ÃÄÌîÂçÀ®
5Ãå¡¡¥¢¥µ¥«¥é¥¥ó¥°¡¡ËÌÂ¼Í§°ì
6Ãå¡¡¥¢¥ë¥Æ¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¡¡¹ñÊ¬Í¥ºî
7Ãå¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥Ð¥í¡¼¥º¡¡´äÅÄË¾Íè
8Ãå¡¡¥ì¥¤¥Ù¥ê¥ó¥°¡¡ÉðË
9Ãå¡¡¥Þ¥¤¥Í¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¡¡²£»³Éð»Ë
10Ãå¡¡¥Þ¥µ¥Î¥«¥Ê¥ê¥¢¡¡²£»³Åµ¹°
11Ãå¡¡¥°¥ì¥¤¥¤¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¡¡»Åç¹î½Ù
12Ãå¡¡¥°¥í¥ê¥¢¥é¥¦¥¹¡¡¹¬±ÑÌÀ
13Ãå¡¡¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Á¥¿¥ó¡¡¾¾»³¹°Ê¿
14Ãå¡¡¥À¥Ç¥£¡¼¥º¥Ó¥Ó¥Ã¥É¡¡ÃÓÅº¸¬°ì
15Ãå¡¡¥«¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥å¥ó¥¬¡¡ºä°æÎÜÀ±
16Ãå¡¡¥¹¥ê¡¼¥ë¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¡±ÊÅç¤Þ¤Ê¤ß
17Ãå¡¡¥Ê¥à¥é¥¢¥È¥à¡¡É©ÅÄÍµÆó
18Ãå¡¡¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥½¥é¥Õ¥Í¡¡¹â¿ùÍùóÊ