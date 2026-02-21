¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡ÛÅìµþ¥Ù¥¤¤ÎCTB¥Ï¥é¥È¥¢¡¦¥ô¥¡¥¤¥ì¥¢¤¬½é¤Î¤¤¤È¤³ÂÐ·è¤Ë¾¡Íø¡¡ºòµ¨¤ÏÌÜÁ°¤Ç¡È¥Ë¥¢¥ß¥¹¡É
¡¡¡þNTT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1ÉôÂè9Àá¡¡Åìµþ¥Ù¥¤¡¡26¡½10¡¡ÁêÌÏ¸¶¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡¡Åìµþ¡¦¥¹¥Ô¥¢¡¼¥º¤¨¤É¤ê¤¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡1ÇÔ¤Ç2°Ì¤ÎÅìµþ¥Ù¥¤¤Ï¡¢ÁêÌÏ¸¶¤ò26¡½10¡ÊÁ°È¾12¡½3¡Ë¤Ç²¼¤·¤Æº£µ¨8¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£Á´¾¡¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤À¤Ã¤¿ºë¶Ì¤¬¿À¸Í¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Åìµþ¥Ù¥¤¡¢¿À¸Í¡¢ºë¶Ì¤Î3¥Á¡¼¥à¤¬8¾¡1ÇÔ¤ÇÊÂ¤ÖÅ¸³«¤Ë¡£¾¡¤ÁÅÀ¤Ç¾å²ó¤ëÅìµþ¥Ù¥¤¤¬Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥Ù¥¤¤Ï0¡½3¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾19Ê¬¡¢LO¥á¥ë¥ô¥§¡¦¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡Ê23¡Ë¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥È¥é¥¤¡£Æ±32Ê¬¤Ë¤ÏWTBÌÚÅÄÀ²ÅÍ¡Ê26¡Ë¤¬FB¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¥½¥ó¡Ê29¡Ë¤Î¥Ñ¥¹¤òÁö¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ²÷Áö¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£¸åÈ¾1Ê¬¡¢¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤é¤ÎÂ®¹¶¤ÇCTB¥Ï¥é¥È¥¢¡¦¥ô¥¡¥¤¥ì¥¢¡Ê27¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿WTBÌÚÅÄ¤¬¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤Î¥È¥é¥¤¡£¤½¤Î¸å¤ÏWTBº¬ÄÍÞ«²í¡Ê27¡Ë¤ÈCTB¥ô¥¡¥¤¥ì¥¢¤¬¥·¥ó¥Ó¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±16Ê¬¤«¤éÌó5Ê¬´Ö¤Ï13¿Í¤ÇÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¥È¥é¥¤¤ò1ËÜµö¤·¤¿¤¬¡¢19¡½10¤Ç·Þ¤¨¤¿Æ±21Ê¬¤Ë¤ÏÅ¨¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥¿¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇSHÆ£¸¶Ç¦¡Ê27¡Ë¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿PR¥ª¥Ú¥Æ¥£¡¦¥Ø¥ë¡Ê27¡Ë¤¬ÎÏ¶¯¤¯Á°¿Ê¤·¤Æ¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡CTB¥ô¥¡¥¤¥ì¥¢¤Ï¥È¥é¥¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ñ¥¹¤Ê¤É¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¡Öµ×¡¹¡Ê4½µ´Ö¤Ö¤ê¡Ë¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¡£¤É¤³¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¸«¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ù¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁêÌÏ¸¶¤ÎCTB¥Ï¥Ë¥Æ¥ê¡¦¥ô¥¡¥¤¥ì¥¢¡Ê23¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤È¤³¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¥È¥ó¥¬½Ð¿È¤Î2¿Í¤Ï¤È¤â¤Ë¹â¹»¤«¤éÆüËÜ¤ØÎ±³Ø¡£¥Ï¥é¥È¥¢¤ÏÀéÍÕ¡¦ÆüÂÎÂçÇð¹â¡½ÆüÂÎÂç¤ò·Ð¤ÆÅìµþ¥Ù¥¤¤Ë¡¢¥Ï¥Ë¥Æ¥ê¤ÏÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¡½ÂçÅìÂç¤ò·Ð¤ÆÁêÌÏ¸¶¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£ºòµ¨Âè13Àá¡Ê3·î29Æü¡Ë¤ÎÂÐÀï»þ¤Ë¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£¤·¤«¤·¸åÈ¾21Ê¬¤Î¤Á¤ç¤¦¤ÉÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÀèÈ¯¤Î¥Ï¥é¥È¥¢¡ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡Ë¤¬Âà¤¤¤Æ¥ê¥¶¡¼¥Ö¤Î¥Ï¥Ë¥Æ¥ê¡ÊÁêÌÏ¸¶¡Ë¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡È¥Ë¥¢¥ß¥¹¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¤¤¤È¤³Æ±»Î¤Î¶¥±é¤¬½é¤á¤Æ¼Â¸½¡£13ÈÖÆ±»Î¤Ç¤È¤â¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥Ï¥é¥È¥¢¤Ï¡ÖÂÐÌÌ¤Ï½é¤á¤Æ¡£°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¡¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£