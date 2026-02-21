°æÃ¼´ÆÆÄ¡¢Éé½ýÊóÆ»¤Î¾¾°æÍµ¼ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔµ¡¡×¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û
¢£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡µÜºê¥¥ã¥ó¥×¡Ê21Æü¡¢¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¡Ë
¡ÚÆüÄø¡Û»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦WBC¡¢3·î5Æü¤Ë³«Ëë ¡ª ÆüËÜ¤Î½éÀï¤Ï6Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÂæÏÑÀï
WBC¤òÁ°¤ËµÜºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ÏÂè3¥¯¡¼¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¸áÁ°Ãæ¤ÎÈó¸ø³«Îý½¬¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¸á¸å¤ÏÁ¾Ã«Î¶Ê¿¡Ê25¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢µÜ¾ëÂçÌï¡Ê24¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤éÅê¼ê¿Ø5¿Í¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤¿¡£
22Æü¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÁê¼ê¤Ë¡¢½é¼ÂÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯ÂÐºö¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¼«Ê¬¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¥ë¡¼¥ëÅù¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤½¤³¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¤¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
º¸µÓÉÕ¤±º¬ÉÕ¶á¤òÉé½ý¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¾¾°æÍµ¼ù¡Ê30¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡Ö¾ðÊó¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤È²ñÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Öº£¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔµ¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÊÕ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Á¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê39¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤â¾¾°æ¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾õÂÖ³ÎÇ§¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¸µµ¤¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾õ¶·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¼ÂÀï¤ò·Þ¤¨¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥ª¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤«¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í»î¤¹¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤Ë·ë²Ì¤òµá¤á¤º¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¥ã¥ó¥×ÆüÄø¡Û
2·î14¡Á24Æü¡ÊµÙÍÜÆü¡§16Æü¡¢20Æü¡Ë
¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê
¡Ú¶¯²½»î¹çÆüÄø¡Û
¢£2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë13»þ
vs¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡÷¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê
¢£2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë14»þ
vs¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡÷¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê
¢£2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë19»þ
vsÃæÆü¡÷¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä
¢£2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë19»þ
vsÃæÆü¡÷¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä
¢£3·î2Æü¡Ê·î¡Ë19»þ¡¡
vs¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡÷µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
¢£3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë19»þ¡¡
vsºå¿À¡÷µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
¡ÚWBC1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡Û
¢£¥×¡¼¥ëC¡ÊÅìµþ¥×¡¼¥ë¡Ë
2026Ç¯3·î5Æü¡Á10Æü¡¡¾ì½ê¡§Åìµþ¥É¡¼¥à¡ÊÆüËÜ¡Ë
ÆüËÜ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Á¥§¥³¡¢ÂæÏÑ
