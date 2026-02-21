■ミラノ・コルティナオリンピック™ フリースタイルスキー・男子スキークロス 決勝（日本時間21日、リビービョ・スノーパーク）

フリースタイルスキー・男子スキークロスの決勝が行われ、五輪2大会連続出場の古野慧（26、U-NEXT HD）が惜しくも表彰台入りを逃すも、日本勢過去最高の4位入賞を果たした。

準決勝から約10分、古野はレース前にチームスタッフから体力回復のマッサージ、太ももにはテーピングを巻かれるなど、満身創痍の状態。

前回銀メダリストのA.フィーバー（40、スイス）、イタリアの2選手とのメダル争いとなった。スタートでは4番手になったが、落ち着いて付いていった。コーナーではいい位置に入り、逆転を狙ったが、なかなかコースが開かず。それでもフィニッシュ直前のジャンプで一発逆転を狙った。

最後の最後で追い込みを見せたが、銅メダルまで0.29秒（速報値）届かず。前回北京五輪では、スタートして3秒後にまさかの転倒のアクシデントで1回戦敗退。北京のリベンジを見事に果たし、同種目日本勢最高位となる4位入賞で締めくくった。

【男子スキークロス 結果】

金）S.デロメディス

銀）F.トマソーニ

銅）A.フィーバ

4位）古野慧