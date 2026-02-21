Q.iPhone¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¡Ö¼÷Ì¿¤Î¥µ¥¤¥ó¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËèÆü»È¤¦iPhone¤Î¤µ¤µ¤¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¡¢°Õ³°¤Èµ¤ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯¸«Æ¨¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½¼ÅÅ¤äÆ°ºî¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢·ÐÇ¯¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«È½ÃÇ¤ËÌÂ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢iPhone¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬Îô²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛiPhone¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¼÷Ì¿¥µ¥¤¥ó5Áª
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬Îô²½¤¹¤ë¤È¡¢½¼ÅÅ¤Ç¤¤ëÍÆÎÌ¼«ÂÎ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢Ëþ½¼ÅÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÁá¤¯½¼ÅÅ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄ«¤Ë100¡ó¤Þ¤Ç½¼ÅÅ¤·¤Æ¤â¡¢Ãë²á¤®¤Ë¤ÏÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢°ÊÁ°¤ÈÆ±¤¸»È¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ë¸º¤ê¤¬Áá¤¤¤È´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Îô²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ËÜÂÎ¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÎô²½¤¬¿Ê¤à¤È¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼«ÂÎ¤¬È¯Ç®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤ÎÁàºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËËÜÂÎ¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ëÉÑÅÙ¤¬Áý¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ø¤ÎÉé²Ù¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢È¯Ç®¤ÏÎô²½¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¢£ÆÍÁ³ÅÅ¸»¤¬Íî¤Á¤ë¡¦¥Õ¥ê¡¼¥º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë
µÞ¤ËÅÅ¸»¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¡¢²èÌÌ¤¬¥Õ¥ê¡¼¥º¤·¤ÆÁàºî¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÎô²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÂåÉ½Åª¤Ê¥µ¥¤¥ó¡£Îô²½¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÅÅ°µ¤ò°ÂÄê¤·¤Æ¶¡µë¤Ç¤¤º¡¢Æ°ºî¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¢£½¼ÅÅ¤¬100¡ó¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼«ÂÎ¤ÎÀÇ½Äã²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ëþ½¼ÅÅ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÄ¹¤¤»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½¼ÅÅ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â80¡Á90¡óÉÕ¶á¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤º»ß¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Îô²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬Îô²½¤¹¤ë¤È¡Öµ¯Æ°¤¹¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¡Ö¥¢¥×¥ê¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¡Ê²èÌÌ¤¬¥«¥¯¤Ä¤¯¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö½èÍý»þ´Ö¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¡×¡Ö¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤¬°Å¤¤¡×¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î²»ÎÌ¤¬Äã¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¤È¤â¤Ê¤¦¤³¤È¤â¡£
¿·ÉÊ»þ¤ÎºÇÂçÍÆÎÌ100¡ó¤«¤é¡¢½¼ÅÅ²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ½ù¡¹¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎºÇÂçÍÆÎÌ¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï80¡óÁ°¸å¤¬¸ò´¹¸¡Æ¤¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¾õÂÖ¤¬¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬Ãø¤·¤¯Îô²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ò´¹¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:¤Ð¤ó¤«¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¬¥¤¥É¡Ë)
