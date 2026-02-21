¡Ö¶â¥á¥À¥ëÉ×ºÊ¡×¤¬ÃÂÀ¸ Ãæ¹ñÀª¤¬¥ß¥é¥ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç4¸ÄÌÜ¤Î¶â¤ò³ÍÆÀ
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÃæ¹ñÁª¼êÃÄ¤¬2·î20Æü¡¢º£Âç²ñ4¸ÄÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£3ÅÙÌÜ¤ÎÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë²¦¿´íìÁª¼ê¤¬¤Ä¤¤¤ËÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼ÃË»Ò¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¦Áª¼ê¤ÎºÊ¤Ï2ÆüÁ°¤ËÆ±¼ïÌÜ¤Î½÷»ÒÉôÌç¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿½ùÌ´ÅíÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¤¸Âç²ñ¤ÎÃË½÷¤ÎÆ±¤¸¼ïÌÜ¤ÇÉ×ºÊ¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤ÏÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£²¦Áª¼ê¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÅØÎÏ¤¹¤ì¤ÐÉ¬¤ºÊó¤ï¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ºÊ¤Î½ùÌ´Åí¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ø¿®¤¸¤ë¡ÙÎÏ¤ò¿®¤¸¤ÆÅØÎÏ¤·¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢¸å¤ÏÅ·¤ËÇ¤¤»¤ë¤À¤±¤À¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¶â¥á¥À¥ëÉ×ºÊ¡×¤¬ÃÂÀ¸
À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç2ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¹¥¤¥¹¤Î¥Î¥¨¡¦¥í¥¹¡ÊNoe Roth¡ËÁª¼ê¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍûÅ·ÇÏÁª¼ê¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂ¹²Â°°Áª¼ê¤ÈÀÆ¹àùÁª¼ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì4°Ì¤È6°Ì¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë