ÊÝ¸î¼Ô¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¤â¤Ã¤ÈÂÎ¸³¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È...¡Ö³¤³°Ê¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëÂÎ¸³¡×27.8¡ó¡¡2025Ç¯ÅÙ½¢³è¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÄ´ºº

¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤Ï2026Ç¯2·î12Æü¡¢Âç³Ø4Ç¯À¸¤ÈÂç³Ø±¡2Ç¯À¸°Ê¾å¤Çº£Ç¯½¢¿¦³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¸½ºß³èÆ°Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó 2025Ç¯ÅÙ¡¡½¢¿¦³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Î°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¡¦¸ú²Ì...¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×62.4¡ó
¡ã»Ò¤É¤â¤ÎÆâÄê´ë¶È¤«¤é¡Ö¥ª¥ä¥«¥¯¡×·Ð¸³¤ÎÊÝ¸î¼Ô46.2¡ó¡¡2025Ç¯ÅÙ½¢³è¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÄ´ºº¡ä¤ÎÂ³¤¤Ç¤¹¡£
Ä´ºº¤Ç¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤â¤Ã¤ÈÂÎ¸³¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤·¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î38.9¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö³¤³°Ê¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëÂÎ¸³¡Ê³¤³°Î¹¹Ô¡¦Î±³Ø¤Ê¤É¡Ë¡×¤¬27.8¡ó¡¢¡Ö¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¤ë¥ì¥¸¥ã¡¼ÂÎ¸³¡Ê¥¥ã¥ó¥×¡¦³¤¿åÍá¡Ë¡×¤¬21.9¡ó¤ÈÂ³¤¡¢Î¹¹Ô·Ï¤ÎÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¬¿¦¶ÈÂÎ¸³¤ä¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢52.3¡ó¤¬¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ¯¤¤«¤±¡×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£»²²Ã¤òÂ¥¤·¤¿ÍýÍ³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ÆÃÄê¤Î»Å»ö¤äÊ¬Ìî¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤¬38.3¡ó¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¾Íè¤Î¿ÊÏ©ÁªÂò¤ä¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ËÌòÎ©¤Ä¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤¬27.4¡ó¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¼çÂÎÀ¤äÃµµæ¿´¤ò°é¤Æ¤¿¤¤¤«¤é¡×¤¬21.5¡ó¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¡¦¸ú²Ì¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î62.4¡ó¡Ê¡ÖÈó¾ï¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È¡Ö¤Þ¤¢¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤Î¹ç·×¡Ë¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¾Íè¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤¬54.2¡ó¡Ê¡ÖÈó¾ï¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È¡Ö¤Þ¤¢¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤Î¹ç·×¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ä´ºº¤Ï2026Ç¯1·î8Æü¡Á1·î13Æü¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¥¯¥í¥¹¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÂç³Ø4Ç¯/Âç³Ø±¡2Ç¯°Ê¾å¤Çº£Ç¯½¢¿¦³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¸½ºß³èÆ°Ãæ¡×¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô¡£Ä´ºº¼«ÂÎ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¥â¥Ë¥¿¡¼Äó¶¡¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤Ç¡¢Í¸ú²óÅú¿ô¤Ï1000¿Í¡£