31ºÐ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡¡Âè2»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¡¢½÷¤Î»Ò¤ò¡×¡¡É×¤Ï¥Ð¥ÉÅìµþ¸ÞÎØÂåÉ½Áª¼ê
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î²¬ÉôÎ¤¹á¡Ê31¡Ë¤¬Âè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤ò21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£É×¤Ï¸µ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¤ÇÅìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤Î²ÅÂ¼·ò»Î»á¡Ê36¡Ë¡£
¡¡²¬Éô¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤Æ¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¡¢½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºòÇ¯Ëö¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âè2»ÒÃÂÀ¸¤Ë¡Ö2ÅÙÌÜ¤Î½Ð»º¤â¶ÛÄ¥¤ÈÉÔ°Â¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¤¬¡¢¤¬¤¬¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤¾¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ç¯Ëö¤Ç¤Î½Ð»º¤Ë¡ÖÇ¯¤ÎÀ¥¤Î¤ªË»¤·¤¤¤Ê¤«Í¥¤·¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÊý¡¹¡£¤½¤·¤ÆÇ¥¿±Ãæ¤«¤é¿´¿È¤È¤â¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹½÷¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö2»ù¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ìó2¥ö·î¡£Ä¹½÷¤Ë¤Ï²æËý¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈËå¤Î¤³¤È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¤¹¤Ç¤Ë²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë»ÐËå¤Î°¦¤Ë¡¢»º¸å¤Î»ä¤Î¤æ¤ë¤æ¤ë¤ÊÎÞÁ£¤¬¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¾Ð¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢Ì¼¤Ë´Å¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤Ê¤ó¤Ç¤âµö¤·¤Á¤ã¤¦¡¢¥Ñ¥Ñ¤Î¹Ô¤¯Ëö¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£¾Ð¡×¤È¤·¡Ö²ÅÂ¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤òº£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬Éô¤È²ÅÂ¼»á¤Ï21Ç¯8·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£22Ç¯7·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òSNS¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬Éô¤Ï2016Ç¯4·î¤ËÉÙ»³¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤ÎMC¤òÃ´Åö¡£21Ç¯3·î¤ËÆ±¶É¤òÂà¿¦¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÅÂ¼»á¤Ï2018Ç¯¤ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ë±àÅÄ·¼¸ç¤È¤Î¥Ú¥¢¤Ç½Ð¾ì¡£7·î29Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥Ú¥¢¤ËÇÔ¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È8¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£22Ç¯3·î¤Ë¥È¥Ê¥ß±¿Í¢¤òÂà¼Ò¤·¡¢4·î¤«¤é¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»ØÆ³¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£