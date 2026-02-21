ÃæÆü¡¦°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¡¡³«Ëë4ÈÖ¤Ë»ØÌ¾¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òÌÀ¸À¡Ö¼«³Ð¤¬À¨¤¯¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¡×
¡¡ÃæÆü¡¦°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤¬21Æü¡¢Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥É¥éHOTpress¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£ºÙÀîÀ®Ìé³°Ìî¼ê¡Ê27¡Ë¤Î³«Ëë4ÈÖµ¯ÍÑ¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»164È¯¤Î¥µ¥Î¡¼¤¬¿·²ÃÆþ¤·¡¢¸ü¤ß¤¬Áý¤·¤¿ÂÇÀþ¡£³«Ëë¥ª¡¼¥À¡¼¤â´öÄÌ¤ê¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊºÙÀî¤Ï¡Ë¼«³Ð¤¬¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£º£Ç¯¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¡£¡È²¶¤¬25ËÜ¡¢30ËÜÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬À¨¤¯¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï4ÈÖ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡ºÙÀî¤Ï30ËÜÎÝÂÇ¤¤¤±¤Þ¤¹¤«¡¢¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¤¤¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Åú¤¨¤¿¡£