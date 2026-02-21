¥×¥í½éÀèÈ¯½é¥¢¥·¥¹¥È¤âÌµÆÀÅÀ¤Ë¡Ö²ù¤·¤µ¤Î»Ä¤ë·ë²Ì¡×¡ÄºåÆîÂç¢ªÂçµÜ¥ë¡¼¥¡¼FW¾¾°æ¾¢¤Ïº£¸å¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¡×
[2.21 J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛEAST-BÂè3Àá ÂçµÜ 6-0 Ê¡Åç NACK]
¡¡ÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤¬½é¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤¿¡£RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÎFW¾¾°æ¾¢¤Ï0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾11Ê¬¡¢FW¿ùËÜ·òÍ¦¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò±¦¥µ¥¤¥É¤Ë³«¤¤¤Æ¼õ¤±¤ë¤È¡¢±Ô¤¤¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹Êý¸þ¤Ø¤Î¥¯¥í¥¹¤òÇÛµå¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ç¼õ¤±¤¿MF¾®Åç´´ÉÒ¤¬º¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢¾¾°æ¤Ë¤Ï½é¥¢¥·¥¹¥È¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï4-3-1-2¤Î2¥È¥Ã¥×µ¯ÍÑ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ï¥µ¥¤¥É¤¬¼çÀï¾ì¡£¥×¥í¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤È¶î¤±°ú¤¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È¤Ï¥µ¥¤¥É¤ÎÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¥¯¥í¥¹¤Î¤È¤³¤í¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë½Ð¤·¤¿¤éÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¡£¤¢¤Î´¶¤¸¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£2¥È¥Ã¥×¤ÎÁêËÀ¤Î¿ùËÜ¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤ÎFW»³ËÜºùÂç¤¬¤¤¤º¤ì¤â¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥µ¥¤¥É¤Ë¤âÎ®¤ì¤é¤ì¤ë¾¾°æ¤ÎÆ°¤½Ð¤·¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºåÆîÂç¤«¤éº£µ¨ÂçµÜ¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢³«Ëë2»î¹ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¡ÖÎý½¬»î¹ç¤Ç¤âÎÉ¤µ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î·ë²Ì¡¢½éÀï¤Ï1Ê¬´Ö¡¢2»î¹çÌÜ¤Ï17Ê¬´Ö¤ÈÃå¼Â¤Ë¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤ò¿¤Ð¤·¡¢3»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤ÆÀèÈ¯¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÀï¤Ç½é¥¢¥·¥¹¥È¡£ÄêÃå¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥·¥¹¥È¤â´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢ÆÀÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç·è¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£Á°È¾9Ê¬¤Ë¤ÏÇÈ¾õ¹¶·â¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢·èÄêÅª¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀîºêF¤Ç¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿GK¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¡£ÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¿´»Ä¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬ÇØ¸å¤Ø¤ÎÆ°¤¤È¤«¡¢Áê¼ê¤ÎÎ¢¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¼è¤ë¤È¤³¤í¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿²ó¤«±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÎ¢¤ò¼è¤ë¥·¡¼¥ó¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ë¶É¤ÏºÇ¸å¤ËÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²ù¤·¤µ¤Î»Ä¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë·è¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÈôÌö¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á¡¢¼«¤é¤Ë¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥ï¡¼¥¯°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¿¿Ùõ¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ý¤ÁÁ°¤Î´ðÁÃÇ½ÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾¾°æ¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Î²ÝÂê¤ÏÂçµÜ¤¬»Ö¸þ¤¹¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¡ÈÏ¢Â³À¡É¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢ÎÏ¶¯¤µ¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÏÉð´ï¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤³¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÉð´ï¤È¸À¤¨¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÆ¬¤¬»ß¤Þ¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¡£¤º¤Ã¤ÈÏ¢Â³¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¡¢Æ¬¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Þ¤ÀÂ¾¤Î¿Í¤Èº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¡£¼éÈ÷¤ÇÏ¢Â³¤ÇÄÉ¤¦¤È¤³¤í¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢·ë¶É¤ÏÎÉ¤¤¼éÈ÷¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹¶·â¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢Ï¢Â³¤·¤¿¼éÈ÷¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÍ½Â¬¤ÏÂç»ö¡£¤½¤³¤ÇÆ¬¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ïº£¤Î²ÝÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥×¥í¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤äÏ¢Â³À¤Ë½ç±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¼ÂÀï¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤ò±ä¤Ð¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤Î·ë²Ì¤¬½ÅÍ×¡£´üÂÔ¤ÎÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¥Ö¥é¤µ¤º¤Ë¡£¼«Ê¬¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤Æ¡¢ÆÀÅÀ¡¦¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤³¤È¤ò¥Ö¥é¤µ¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤Ê·è°Õ¤ò¶»¤Ë¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
¡¡ÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤¬½é¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤¿¡£RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÎFW¾¾°æ¾¢¤Ï0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾11Ê¬¡¢FW¿ùËÜ·òÍ¦¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò±¦¥µ¥¤¥É¤Ë³«¤¤¤Æ¼õ¤±¤ë¤È¡¢±Ô¤¤¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹Êý¸þ¤Ø¤Î¥¯¥í¥¹¤òÇÛµå¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ç¼õ¤±¤¿MF¾®Åç´´ÉÒ¤¬º¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢¾¾°æ¤Ë¤Ï½é¥¢¥·¥¹¥È¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï4-3-1-2¤Î2¥È¥Ã¥×µ¯ÍÑ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ï¥µ¥¤¥É¤¬¼çÀï¾ì¡£¥×¥í¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤È¶î¤±°ú¤¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È¤Ï¥µ¥¤¥É¤ÎÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¥¯¥í¥¹¤Î¤È¤³¤í¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë½Ð¤·¤¿¤éÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¡£¤¢¤Î´¶¤¸¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£2¥È¥Ã¥×¤ÎÁêËÀ¤Î¿ùËÜ¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤ÎFW»³ËÜºùÂç¤¬¤¤¤º¤ì¤â¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥µ¥¤¥É¤Ë¤âÎ®¤ì¤é¤ì¤ë¾¾°æ¤ÎÆ°¤½Ð¤·¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¢¥·¥¹¥È¤â´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢ÆÀÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç·è¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£Á°È¾9Ê¬¤Ë¤ÏÇÈ¾õ¹¶·â¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢·èÄêÅª¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀîºêF¤Ç¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿GK¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¡£ÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¿´»Ä¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬ÇØ¸å¤Ø¤ÎÆ°¤¤È¤«¡¢Áê¼ê¤ÎÎ¢¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¼è¤ë¤È¤³¤í¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿²ó¤«±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÎ¢¤ò¼è¤ë¥·¡¼¥ó¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ë¶É¤ÏºÇ¸å¤ËÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²ù¤·¤µ¤Î»Ä¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë·è¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÈôÌö¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á¡¢¼«¤é¤Ë¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥ï¡¼¥¯°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¿¿Ùõ¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ý¤ÁÁ°¤Î´ðÁÃÇ½ÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾¾°æ¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Î²ÝÂê¤ÏÂçµÜ¤¬»Ö¸þ¤¹¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¡ÈÏ¢Â³À¡É¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢ÎÏ¶¯¤µ¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÏÉð´ï¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤³¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÉð´ï¤È¸À¤¨¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÆ¬¤¬»ß¤Þ¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¡£¤º¤Ã¤ÈÏ¢Â³¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¡¢Æ¬¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Þ¤ÀÂ¾¤Î¿Í¤Èº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¡£¼éÈ÷¤ÇÏ¢Â³¤ÇÄÉ¤¦¤È¤³¤í¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢·ë¶É¤ÏÎÉ¤¤¼éÈ÷¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹¶·â¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢Ï¢Â³¤·¤¿¼éÈ÷¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÍ½Â¬¤ÏÂç»ö¡£¤½¤³¤ÇÆ¬¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ïº£¤Î²ÝÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥×¥í¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤äÏ¢Â³À¤Ë½ç±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¼ÂÀï¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤ò±ä¤Ð¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤Î·ë²Ì¤¬½ÅÍ×¡£´üÂÔ¤ÎÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¥Ö¥é¤µ¤º¤Ë¡£¼«Ê¬¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤Æ¡¢ÆÀÅÀ¡¦¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤³¤È¤ò¥Ö¥é¤µ¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤Ê·è°Õ¤ò¶»¤Ë¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)