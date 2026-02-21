Ä«¥¥ì¥¤¤Ç¤âÍ¼Êý¥è¥ì¤ë¡Ä¤ò²ò·è¡£Âç¿ÍÀ¤Âå¤ÎÌÜ¸µ¤ò¼é¤ëKATE¸¸¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥·¥ã¥É¥¦Éü³è
¢¥¥±¥¤¥È¡¡¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥·¥ã¥É¥¦¡¡Á´£´¿§¡¡³Æ¡ï1,430¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡¡¿ôÎÌ¸ÂÄê
¥è¥ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡ÈµÛ¤¤¤Ä¤¯Ì©Ãå´¶¡É¤Ë¤¢¤ë
¼§ÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ô¤¿¤Ã¤ÈÌ©Ãå¤¹¤ë½èÊý¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¯±úÆÌ¤Î¤¢¤ë¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¤â¶Ñ°ì¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡£¥¹¥ë¥¹¥ëÉÁ¤±¤ë¤Î¤ËÍî¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢¹ÂÎ¯¤Þ¤ê¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÂç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¹ç¤¦¤Î¤Ï¡ÖEX-2¡×¤È¡ÖEX-3¡×¡£
¢¥¡Ê¾å¡ËEX-2 ¥Ù¡¼¥¸¥å¡ß¥Ô¥ó¥¯¥Ñ¡¼¥ë·Ï¡¢¡Ê²¼¡ËEX-3 ¥¤¥¨¥í¡¼¥Ù¡¼¥¸¥å¡ß¥Ô¥ó¥¯¥Ñ¡¼¥ë·Ï
¡ÖEX-2¡×¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ê·ì¿§¤òÂ¤·¡¢¤¯¤¹¤ß¤òÊ§¤¦Àß·×¡£¡ÖEX-3¡×¤ÏÌÜ¸µ¤Î±Æ¤òÀ°¤¨¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÎ©ÂÎ´¶¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£½Å¤Í¤¹¤®¤Ê¤¯¤Æ¤â±ü¹Ô¤¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡¢¡ÈÅÉ¤ê¤¹¤®Ï·¤±¸«¤¨¡É¤â²óÈò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ã±¿§¤Ç¤âÈè¤ì¸«¤¨¤·¤Ê¤¤Àß·×
ÈùºÙ¥Ñ¡¼¥ë¤Ï¥é¥áÈô¤Ó¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢¾åÉÊ¤Ê¸÷¤À¤±¤ò»Ä¤¹Àß·×¡£¡ÖEX-1¡×¤ÏÎÞÂÞ¤ËºÙ¤¯Æþ¤ì¤ë¤È¼«Á³¤Ê¤Õ¤¯¤é¤ß¤ò±é½Ð¡£¡ÖEX-4¡×¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤È¤ê¼Á´¶¤Ç¡¢¥Ñ¥µ¤Ä¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¢¥¡Ê¾å¡ËEX-1 ¥Ñ¡¼¥×¥ë¡ß¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¡¼¥ë·Ï¡¢¡Ê²¼¡ËEX-4 ¥Þ¥Ã¥È¥°¥ì¡¼¥¸¥å·Ï
´¥¤¤¬Áá¤á¤Ê¤Î¤ÇÊÒÌÜ¤º¤Ä»Å¾å¤²¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥¥ï¤Ë¤Î¤»¡¢»Ø¤Ç¾åÊý¸þ¤Ø¤Ü¤«¤¹¤À¤±¤Ç¼«Á³¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
Êø¤ì¤ä¤¹¤¤Æü¤Ï¡È¸ÇÄê¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ
2026Ç¯2·î28ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¥á¥¤¥¯¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¡×¤â¿´¶¯¤¤Ì£Êý¡£
¢¥¥±¥¤¥È¡¡¥á¥¤¥¯¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¡¡¡ï1,540¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡¡¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·¡¦¥³¥³¥«¥é¥Õ¥¡¥¤¥óÀìÍÑÉÊ
¥ß¥¯¥í¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥Èµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¶Ñ°ì¤Ë¸ÇÄê¡£´À¤ä´¥ÁçÊø¤ì¤òËÉ¤®¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÇÛ¹ç¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤âÊäµë¤·¤Þ¤¹¡£ºÙ¤«¤¤¥ß¥¹¥È¤¬Çö¤¯Ëì¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Í¼Êý¤Î¶À¤Ë±Ç¤ë¼«Ê¬¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ö¡£¤½¤ì¤¬¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤Î¥á¥¤¥¯¤Î¿·´ð½à¤Ç¤¹¡£¡ãtext¡õphoto¡§Hiromi Anzai¡¡Ìä¡§¥«¥Í¥Ü¥¦²½¾ÑÉÊ¡¡0120-518-520¡ä
