¡Ú£³¥ö·î¤Ç¡Ý£³kg¡ÛÌë¤Î¼ç¿©¤ò¡È¾¯¤·¸º¤é¤¹¡É¤À¤±¡£ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤¯´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È½¬´·
¡ÖÁé¤»¤ë¤Ë¤ÏÌë¤ÎÃº¿å²½Êª¤òÈ´¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£º£²ó¼èºà¤·¤¿X¤µ¤ó¡Ê42ºÐ¡¦»öÌ³¿¦¡Ë¤â¡¢Í¼¿©¸å¤Î½Å¤µ¤äÄ«¤Î¤à¤¯¤ß¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö´°Á´¤ËÈ´¤¯¤Î¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¡¢Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡È¤´ÈÓ¤ò¾¯¤·¸º¤é¤¹¡É¤È¤¤¤¦ÊýË¡¡£ÌµÍý¤ÊÀ©¸Â¤ò¤»¤º¤ËÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢£³¥ö·î¤Ç¡Ý£³kg¡¢ÍâÆü¤ÎÂÎ¤Î·Ú¤µ¤â¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¥¼¥í¡É¤Ë¤·¤Ê¤¤¤«¤éÂ³¤¯¡£¤Þ¤º¤ÏÎÌ¤ò¸«Ä¾¤¹
X¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìë¤Î¤´ÈÓ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£·¡Á£¸³äÄøÅÙ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£ÃãÏÒ£±ÇÕ¤ò¾¯¤··Ú¤á¤Ë¤è¤½¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤ª¤«¤º¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£¶ËÃ¼¤ÊÀ©¸Â¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËþÂ´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤ËÁíÀÝ¼èÎÌ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´°Á´¤ËÈ´¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬½¬´·²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ìë¤ò·Ú¤á¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÍâÄ«¤Î´¶³Ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë
Â³¤±¤Æ£²¡Á£³½µ´Ö¤Û¤É·Ð¤Ä¤È¡¢X¤µ¤ó¤ÏÄ«¤Î¤à¤¯¤ß¤ä°ß¤Î½Å¤µ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¡£½¢¿²Á°¤Î¾Ã²½ÉéÃ´¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¤Î¥ê¥º¥à¤¬À°¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼Â´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìë¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤È¿çÌ²¤Î¼Á¤â°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÍâÆü¤Î³èÆ°ÎÌ¤â¼«Á³¤ÈÁý²Ã¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÆüÃæ¤Î¤À¤ë¤µ¤ä¿©Íß¤ÎÇÈ¤â²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÎ½Å¤Ë¤â¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤¬É½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¾¯¤·¤À¤±À°¤¨¤ë¡É°Õ¼±¤¬£³¥ö·î¤Ç¡Ý£³kg¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿
X¤µ¤ó¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ö´°àú¤ò¤á¤¶¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¡£³°¿©¤ÎÆü¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¼«Âð¤ÇÍ¼¿©¤òÀÝ¤ëÆü¤À¤±ÎÌ¤òÄ´À°¤¹¤ë¡£¤½¤Î½ÀÆð¤µ¤¬¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤ë¥³¥Ä¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìë¤Î¤´ÈÓ¤ò¡È¾¯¤·¸º¤é¤¹¡É¤À¤±¤Ç¤âÂÎ¤ÏÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢Ìë¤Î¿©»öÆâÍÆ¤òÀ°¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
