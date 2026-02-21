¡Ú»×¹Í¤ò¥­¥ì¥¤¤Ë¤¹¤ëÎ¹¤Î»ÅÊý¡Ê510¡Ë¡Û½ÐÄ¥Î¹¤ÎÁ°¸å¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÎ¹¤ò²Ã¤¨¤ë

20Âå¤«¤é30ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤«¤±»Ò¤É¤â¥·¥ç¡¼¤ÇÁ´¹ñ¤ò¼þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤¿¤¤¤Æ¤¤»Å»ö¤ÎÁ°¸å¤ÎÆüÄø¤ÏÍ½Äê¤ò³«¤±¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÎ¹¤ò²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£

¤¢¤é¤«¤¸¤á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌ¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¾è¼ÖÊÑ¹¹¡ÊÆü»þ¤ÎÊÑ¹¹¡Ë¤ò¼«Ê¬¤Ç¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£

ÆÃ¤ËÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤«ÆóÅÙ¤Ï»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿²­Æì¤ÏÂÚºß´ü´Ö¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¼«Èñ¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤ò±äÇñ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢

»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢Í§¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ºßÆüÊÆ·³¤ÎÊý¡¹¤¬½»¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¹­¤¤²È¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢

¼¡¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤Þ¤Çµï¸õ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÆÃ¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î²ÈÂ²¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥·¥å¥Ê¥¦¥¶¡¼£²É¤¤ÈÍ·¤Ó¡¢

¤æ¤·Æ¦Éå¤¬ÈþÌ£¤·¤¤Å¹¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¡¢

³¤ÊÕ¤ò¤Ö¤é¤Ö¤é¤¹¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

»ä¤¬¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢

¤É¤³¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢²ñÏÃ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢

Í¼Êë¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¼ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢

¼òÀ¹¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£

²­Æì¤Î¡Ö¤æ¤ó¤¿¤¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ¸²½¤Ç¤¹¡£

º£¤â¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ª¤Ä¤­¤¢¤¤¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÀèÆü¡¢Ìó£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²­Æì¤Ø»Ç¤¤¡¢µìÃÎ¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤ÈºÆ²ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

これは出張湯に加えたプライベート湯からいただいた術物です。