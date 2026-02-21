¥±¥Ë¥¢¿Í¸Û¤¤Ê¼1000¿ÍÄ¶´«Í¶¡¡¥í¥·¥¢¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ËÅêÆþ
¡¡¡Ú¥Ê¥¤¥í¥Ó¶¦Æ±¡Û¥±¥Ë¥¢À¯ÉÜ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢·³¤ËÀé¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥±¥Ë¥¢¿Í¸Û¤¤Ê¼¤¬´«Í¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÎÊó¹ð½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£ÂçÈ¾¤¬¤À¤Þ¤µ¤ì¤ÆÅÏ¹Ò¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤È¤ÎÀïÆ®¤ÎÁ°Àþ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£±ÑBBCÊüÁ÷¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç¼ã¼Ô¤Î¼º¶ÈÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢·ÐºÑ¶ì¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ó¤À¸Û¤¤Ê¼½¸¤á¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯ÉÜ¤ÏºòÇ¯11·î¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¾¯¤Ê¤¯¤È¤â36¥«¹ñ¤«¤é1400¿Í°Ê¾å¤¬¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥±¥Ë¥¢À¯ÉÜ¤Î¾ðÊóÉôÌç¤¬18Æü¤ËµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢¿Í¿ÈÇäÇãÁÈ¿¥¤ä¥±¥Ë¥¢À¯ÉÜ¿¦°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£