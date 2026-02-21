¡ÖDef¡¡Tech¡×Micro¤³¤ÈÀ¾µÜÍ¤µ³Èï¹ð¤¬ÊÝ¼á¡¡´¥ÁçÂçËã½ê»ý¤Ç2Æü¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá
¡¡ÅìµþÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥Ç¥å¥ª¡ÖDef¡¡Tech¡Ê¥Ç¥Õ¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ÎMicro¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¡Ë¤³¤ÈÀ¾µÜÍ¤µ³Èï¹ð¡Ê45¡Ë¤¬21Æü¡¢¸ûÎ±Àè¤Î·Ù»ëÄ£»°ÅÄ½ð¤«¤éÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¾µÜÈï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£·î2Æü¡¢½ÂÃ«¶è¤Î¼«Âð¤Ç´¥ÁçÂçËã3¡¦517¥°¥é¥à¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Def¡¡Tech¤ÏÅìµþ½Ð¿È¤ÎÀ¾µÜÈï¹ð¤ÈÊÆ¥Ï¥ï¥¤°é¤Á¤ÎShen¡Ê¥·¥§¥ó¡¢44¡Ë¤Î2¿ÍÁÈ¡£2005Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¶Ê¡ÖMy¡¡Way¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖDef¡¡Tech¡×¤¬280ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¡£Æ±Ç¯¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º²Î¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡À¾µÜÈï¹ð¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ïº£·î8Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ä¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±Æ¶Á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£