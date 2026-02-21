DeNeel¡¢¡Ö¥«¥Ê¥ê¥¢¡×¤¬ABC¥Þ¡¼¥È¡Ø·è»»ºß¸Ë°ìÁÝSALE¡ÙCM¥½¥ó¥°¤Ë
DeNeel¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥«¥Ê¥ê¥¢¡×¤¬¡¢ABC¥Þ¡¼¥È¡Ø·è»»ºß¸Ë°ìÁÝSALE¡ÙCM¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥Ê¥ê¥¢¡×¤Ï2025Ç¯4·î23Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤Ç¡¢¡È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿SOS¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£·ã¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë²¹¤â¤ê¤ò½É¤¹¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢ÀÚ¼Â¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥«¥Ê¥ê¥¢¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿CM¤Ï2026Ç¯2·î11Æü¤è¤êÁ´¹ñ¥ª¥ó¥¨¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¦WEB¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ª¡¼¥ëÇÞÂÎ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢Á´¹ñÅ¸³«¤ÎÂç·¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
DeNeel¤ÏËÜÆü21Æü¤Ë¡ãDeNeel One-Man LIVE Tour 2026¡ä¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦ÅìµþO-WEST¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¤³¤Î¸ø±é¾å¤Ë¤Æ¡¢Åìºå¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Digital Single¡Ö¥«¥Ê¥ê¥¢¡×
2025Ç¯4·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
https://DeNeel.lnk.to/CanaryAndRock
¢£¡ãDeNeel presents¡ØUNDER DOG¡Ù¡ä
2026Ç¯7·î2Æü¡ÊÌÚ¡ËÂçºå¡ÃYogibo HOLY MOUNTAIN
2026Ç¯7·î10Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡Ã½ÂÃ«¶áÌ¤Íè²ñ´Û
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÃêÁªÀè¹Ô¡Ë
https://w.pia.jp/t/deneel-underdog2026/
¢£4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBRAIN WASH¡Ù
2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÉÊÈÖ¡§SDS-1001
²Á³Ê¡§¡ï2,640¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê2,400±ß¡Ë
¢§¼ýÏ¿¶Ê
1. (Error code -03)
2. ¥é¥¤¥à¥é¥¤¥È
3. Â¸ºßA
4. ¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥ì¥¤¥¸¡¼
5. ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È
6. ook
7. ¥²¥·¥å¥¿¥ë¥È
8. POP STAR
¢§ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯
https://DeNeel.lnk.to/BRAINWASH
¢§CD¹ØÆþ
https://tower.jp/item/7925340
¢¨¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡§¿·¶Ê¡Ö¥¸¥ª¥é¥Þ¡×Ì¤ÇÛ¿®demo²»¸»¼ýÏ¿CD
