¸ÞÎØÃæ·Ñ¤Ë¡Ö¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¡©¡×¡¡¿·¶¥µ»¡¦»³³Ù¥¹¥¡¼¤ÎÁõÈ÷¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»ëÄ°¼Ô¡Ö¤Ê¤ó¤È»Â¿·¤Ê¡ª¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¿·¶¥µ»¡¦»³³Ù¥¹¥¡¼¤Ï19Æü¤ËÃË½÷¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½éÂå²¦¼Ô¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢¶¥µ»Ãæ¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¡Ö¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¡©¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¤½£¤Î»³³Ù·ÙÈ÷Ââ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬µ¯¸»¤È¤µ¤ì¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥¹¥¡¼¥â¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»³³Ù¥¹¥¡¼¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤¿¾õÂÖ¤Çºä¤òÅÐ¤ê¡¢ÅÓÃæ¤ÇÃ¦¤¤¤Çº£ÅÙ¤Ï³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤éºÆ¤Ó¥¹¥¡¼¤òÃåÍÑ¡£µÖ¤ÎÄº¾å¤Ç¥¹¥¡¼¤Î³ê¤ê»ß¤á¤Î¥·¡¼¥ë¤ò¼è¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë³ê¤ê²¼¤ë¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤Ï¥¹¥¡¼¤«¤é¤È¤Ã¤¿³ê¤ê»ß¤á¤Î¥·¡¼¥ë¤ò¡¢Ê¢Éô¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÁÇÁá¤¯¼ýÇ¼¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¤òÁÛµ¯¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¤Î¤ªÊ¢¤ÎÂÞ¤Ë¤·¤Þ¤¦¤È¤Ê¡©¡×¡Ö¤ªÊ¢¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Æ¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ª¡¢¤ª¤¦¡Ä¤Ê¤ó¤È»Â¿·¤Ê¡ª¡ª¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¡ª¡×¡Ö»³¥¹¥¡¼ÍÑ¥¦¥§¥¢¤Î¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¥Ö¥ë¥Ù¤Ë»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë²¤½£Àª¤¬É½¾´Âæ¤òÆÈÀê¡£21Æü¤Ë¤Ïº®¹ç¥ê¥ì¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë