TBS¿Íµ¤½÷À¥¢¥Ê¤ÎÃçÎÉ¤·3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÈþ¿Í3¿Í½°¡×¡Ö¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý3»ÐËå¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡TBS¤Î¼ãÎÓÍ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±Î½¥¢¥Ê¤ÈÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´é¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¤ËÃç¤è¤µ¤½¤¦
¡¡¡Ö3¥·¥ç¥Ã¥È¤¤¤í¤¤¤í¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡ÖÌÀÆü¤Ï¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÆ±¶É¤Î¡Ö¥µ¥ó¥Çー¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤¹¤ëº´¡¹ÌÚÉñ²»¥¢¥Ê¡¢±ºÌî²êÎÉ¥¢¥Ê¤È3¿Í¤ÇÃç¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ïー¤«¤é¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý3»ÐËå¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤£³¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡¢¡ÖÈþ¿Í3¿Í½°¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë