¡Ú¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¡Û¸ÅÌî·Å¤Ï4°Ì¤ÇÀË¤·¤¯¤â¥á¥À¥ëÆ¨¤¹¡¡·è¾¡Àï¤¦¤â¶Ïº¹¤ÇÆÏ¤«¤º¡Ú¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡Û
¢¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¹¥¡¼ ¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë ÃË»Ò¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹ ·è¾¡¡ÊÂç²ñ16ÆüÌÜ/¸½ÃÏ21Æü¡Ë
¸ÅÌî·ÅÁª¼ê¤¬4°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÆ¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤¬2Âç²ñÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤È¤Ê¤ë¸ÅÌîÁª¼ê¤Ï¡¢4Ç¯Á°¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï26°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¡£¤·¤«¤·º£Âç²ñ¡¢¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ÇÁ´ÂÎ2°Ì¤Î1Ê¬7ÉÃ12¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹¡£
4Áª¼êÆ±»þ¤Ë³ê¤ê¾å°Ì2Áª¼ê¤¬¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¤È¿Ê¤à·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢1²óÀï¤È½à¡¹·è¾¡¤òÆ²¡¹¤Î1°ÌÄÌ²á¡£½à·è¾¡¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿½à·è¾¡¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ØÄ©¤ó¤À½à·è¾¡¡¢2°Ì½¸ÃÄ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¸ÅÌîÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃæÈ×¤Ç°ì»þ4°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°Êý¤ÎÁª¼ê¤¬ÂÎÀª¤òÊø¤·¤¿·ä¤òÆÍ¤¤¤Æ2ÈÖ¼ê¤ËÌö¤ê½Ð¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¸«»ö·è¾¡¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Àã¤¬¹ß¤ëÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·è¾¡¤Ï¡¢¸ÅÌîÁª¼ê¤Ï½øÈ×½ÐÃÙ¤ì4ÈÖ¼ê¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤ì¤Ç¤â3°Ì¤ÎÁª¼ê¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢ºÇ¸å¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¸å¤Ë¤Ï2°Ì¤È3°Ì¤ÎÁª¼ê¤ËÊÂ¤Ó¤«¤±¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥ó¤Ø»Ø¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤··ë²Ì¤Ï4Ãå¤È¤Ê¤ê¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£